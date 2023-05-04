56歲溫碧霞山東臨沂商演撈金　疑真空上陣被彈：明星必須裸露嗎？

現年56歲的溫碧霞（Irene）近年長期在內地發展，一向駐顏有術，身材保養得宜的她仍不時獲邀到各活動擔任嘉賓，撈得不錯。

溫碧霞。（溫碧霞微博）

近日溫碧霞現身內地山東臨沂商演，為最有分量的表演嘉賓，在工作人員簇擁下走上台。溫碧霞一身全白吊帶長裙仙氣飄飄，在台上捧花演唱《我真的受傷了》，有現場觀眾拍下溫碧霞表演片段，大讚她唱歌好聽，真人亦氣質飄逸。

溫碧霞（微博@溫碧霞）

另有網友拍下溫碧霞在台下走路的照片，相中溫碧霞露出大美背，性感打扮超級吸睛。然而溫碧霞的打扮卻引起網友熱議，因有網友拍下片段表示，由於溫碧霞側面肌膚也是表露無遺，故從側面看竟看到溫碧霞疑似沒有穿內衣，也沒有做任何保護措施，疑似走光。

溫碧霞。（微博@溫碧霞）

有網友留言質疑「明星就必須裸露嗎？」 、「現在明星流行光膀子了嗎 真的跟不上潮流了」、「這明星一點禮貌都沒有，這衣服很有彈性」、「現在明星都掙錢少啦啊！上衣還少個後背布！」更有網友表示溫碧霞年屆56仍如此博命。不過從網上圖片見到，溫碧霞上身被網友用貼圖遮住，無法考究她是否真的真空上陣，而有機會她貼了乳貼才顯得似走光，從正面看溫碧霞也不似有現形。

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