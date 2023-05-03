袁偉豪開工作室做老闆　6月開劇破雪藏傳聞：有兩套劇mark咗我期

袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）今日（3日）出席無綫（TVB）全新節目《同屋企人去旅行》記者會，兩人在2017年合作拍攝《打工捱世界II》一trip定情，今次首度以夫妻檔拍旅遊節目，二人都寓工作於娛樂，玩得非常開心：「多咗好多化學作用，更加支持大家喺工作上點樣做得好啲，譬如Bowie埋位嘅時候我會睇下有咩幫下手呀，提一提佢，唔需要避忌咁去做。我覺得好開心，真係當拍拖咁去旅遊做嘢，去到邊都拖住佢周圍行㗎。」

袁偉豪同張寶兒首度以夫妻檔拍攝旅遊節目。（梁碧玲攝）

Ben同Bowie今次去了汕頭、汕尾、潮州等地，當地不少粉絲都有偶遇他們，而他們都大方同Fans合照，非常親民，Ben笑言大家都叫自己做「天堂哥」：「甚至乎好多人都唔知我本身叫咩名，淨係記得我個角色名，咁我覺得都係開心事嚟嘅。」他又大讚Fans十分熱情，令他們倍感親切。

兩人寓工作於娛樂，大受當地粉絲歡迎。（梁碧玲攝）

早前邵氏兄弟公布年報，當中Ben未有在9大「焦點藝人」當中，但原來他已成立工作室：「本身我仲係TVB artist嚟嘅，基本上喺TVB都主力演戲嘅，等公司安排啦。咁工作室方面慢慢會嘗試更多方向嘅，譬如我而家做緊音樂，喺MV度我都會涉獵多啲，嘗試寫下劇本呀，睇下有冇新嘅火花變到出嚟，成立咗工作室之後就要用另一個身分去處理每一件事。」Ben自去年年初拍完《法證先鋒V》後未有劇在手，不過他就透露即將投入新劇拍攝：「應該6月份會入劇組埋位，咁而家都仲等緊公司安排，基本上下半年都以拍劇為主，到時出應該都係出年年頭，有兩套劇都mark咗我期嘅，如果有空檔時間我都會做自己音樂嘅，大家耐心等候啦，好快有我嘅作品出現㗎喇。」

Ben成立工作室積極發展幕後工作，並透露下個月將投入新劇拍攝，而下半年都會以拍劇為主，力破雪藏傳聞。（梁碧玲攝）

點擊下圖看更多相關圖片：