56歲李澤楷現身馬場由馬時亨親自招呼　同靚女合照任影唔嬲超親民

香港首富李嘉誠之次子、56歲的「小小超」李澤楷（Richard）常現身沙田馬場，近年最震撼的一次必數是2019年他帶同「千億女友」郭嘉文合體現身，大方予傳媒合照，引起一時熱議。雖然近年頻頻傳出兩人「分訊」，今年小小超現身馬場時亦少了郭嘉文的身影，但身家豐厚的他依然是全場焦點。

2019年李澤楷孖女友郭嘉文出活動 大方合照任影唔嬲。（香港01）

小小超光臨馬場當然被奉為上上賓。當日有網友遇上李澤楷現身，立即舉起手機拍下其身影，再度引起網民熱討。片中小小超由同樣分量十足的前商務及經濟發展局局長、主持近日播出的TVB人物訪談節目《馬時亨香港情》馬時亨親自陪同，馬時亨亦為TVB總經理曾志偉表哥。影片中只見馬時亨和小小超結伴前行，說說笑笑，關係十分友好。

另外，李澤楷亦友善地與在場人士聯誼，令當日出席嘉賓大感驚喜。部分嘉賓於社交網曬出與小小超的合照，合照中不見小小超身邊有保鏢跟身，嘉賓要埋身影相都十分容易。小小超全程笑笑口，絲毫不見不耐，也大方同嘉賓肩並肩合照，又同靚女一齊打卡，笑到四萬咁口，相當親民毫無架子！

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