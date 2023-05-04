阿儀公開五大招親條件鍾情長髮金融才俊　透露有追求者

亞視一姐薛影儀（阿儀）今日到尖沙咀出席「愛情對對碰」記招，從青色林寶堅尼下車時，獲外籍靚仔Sam獻花，活動主題是為阿儀招親，5月20日阿儀將會出席麻雀Speed dating活動，有幾百個單身貴族讓阿儀慢慢揀。

阿儀坐在林寶堅尼座駕，盡顯亞視一姐氣派，更獲外籍靚仔送花。(梁碧玲攝)

活動上阿儀公開5大招親條件，包括：金融才俊、溫柔體貼、專一、長髮，更嫌送玫瑰花太普通，希望男仔送太陽花。

剛於2號過39歲生日的阿儀，透露慶祝活動是同親戚食飯、同朋友開派對，「同幾個朋友扮選美，繞場一周囉，好搞笑，呢個生日會活動我諗嘅。」她的生日願望是開開心心，可以同朋友玩，大家有工開，但竟然不包括出Pool，只表示冇特別想識男仔，玩速配活動志在參與、玩吓，又拒答戀愛次數及是否A0，只說是秘密。

阿儀與李蘊在活動上簽署承諾書，李蘊亦教阿儀脫單貼士，指年紀不是問題，最緊要有信心、找到自己發光點。(梁碧玲攝)

被問到入行後會否多人追，阿儀答：「係呀，都有嘅，人哋追我，唔係我追人喎。（佢哋點追你？）我冇理嗰啲人，講埋啲無聊嘢。（你覺得佢哋唔係真心想追你？）都冇理佢哋。」她開出的五大擇偶條件聽起來要求頗高，但她不怕心頭高嚇跑有意與她發展的對象。

阿儀參加麻雀速配活動，問她識唔識打牌，她說識，之後又改口話唔識。(梁碧玲攝)

今日是阿儀和李蘊第一次見面，她突然向對方說：「阿蘊，你都好瘦喎。」疑似想向對方請教減肥貼士，阿儀透露公司冇特別要求自己減肥，並謂：「有人食少餐就減到肥，有人要做運動，我日日都做運動。」

此外，阿儀的出道歌曲《一加一等於阿儀》已經破140萬點擊，她指6月份即將推出新歌，同上首有分別，主題與爸爸有關。雖然很多網民喜歡聽阿儀唱歌，但談到會否開演唱會，她卻說：「冇㗎，係呀，冇㗎。」