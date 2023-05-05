68歲任達華閃現重慶被美女包圍勁受歡迎　滿臉鬍鬚被指似阿富汗人

現年68歲的影帝任達華身家豐厚，物業遍布全球，有報道指，一向有投資眼光的他今年出售太子地鋪狂賺2000萬，三個月後再掃中半山豪宅及柴灣單位，在港物業總市值達一億5000多萬元，果然不負「樓王」之稱！對電影事業仍有追求的他近日飛往吉林省長白山歐拍攝電影《虎視眈眈》，在冰天雪地下穿厚褸打卡，佬味濃爆！

任達華現身長白山。（任達華微博）

除了拍戲外，任達華活動繁忙，近日又於五一黃金周飛往重慶市永川區工作，參加珠寶品牌周年慶典。任達華現身永川引來當地市民熱討，更有網友興奮拍下其到訪永川的巴士廣告片。從海報可見，任達華到訪任務包括給粉絲簽名、合照、求婚見證及探訪店鋪。

任達華話要將大部分物業都留給愛女Ella任晴佳。（IG@ellayamm）

任達華西裝革履現身粉絲見面會，任達華一身健康膚色，剪短並梳起了頭髮，鬍鬚留了半張臉，洋溢濃厚的男人味。任達華笑容滿臉站在台上，與粉絲逐一握手，微微鞠躬，多位重慶美女同任達華打卡合照，任影唔嬲，敬業又親切。任達華臨走前祝大家都開開心心，更主動走前同粉絲握手告別，隨後便在工作人員護送下離去。

任達華快閃重慶市永川區。（海報）

粉絲見到任達華都大感興奮。不過不少粉絲都留意到任達華充滿男人味的鬍鬚，問：「華哥的鬍子是粘上去的嗎？」、「為甚麼留這麼多鬍子」、「為甚麼留這麼多鬍子」、「他胡子拉碴叫性感，我胡子拉碴就落魄破」、「有點像阿富汗人」，更有人質疑他是否為假任達華。

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