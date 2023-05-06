姚嘉妮大女首拍廣告片甜美標緻曬長腿　網民激讚靚女：唔輸沈月

靚媽姚嘉妮 (嘉嘉) 與林祖輝於2006年結婚，婚後兩人育有一對仔女，一家四口生活幸福。成為人妻人母的嘉嘉依然活躍於幕前工作，入行至今多年來一直keep得好好，無論樣貌身材都沒有跌watt，是圈中的凍齡靚媽。而她的一對仔女，現年13歲的大女林煦錡（Kyra）以及10歲的細仔林璟豪（Kyros）亦盡得她的優良基因，尤其是Kyra更是長得相當靚女。

月前嘉嘉與仔仔囡囡一起到了日本旅行享受親子樂，並於社交網分享他們今趟旅程的靚相和短片，激罕公開了囡囡Kyra的正面靚樣，即獲網民激讚Kyra是隱藏版最美星二代。

姚嘉妮與老公林祖輝及一對仔女。（微博：@姚嘉妮Claire Yiu）

近日，嘉嘉獲澳門旅遊局邀請，首次親子檔上陣與大女Kyra和細仔Kyros一起拍攝澳門一日遊宣傳片。她在IG分享當日的靚相和片段，並留言寫道：「轉眼三年都冇嚟過澳門，所以小朋友知道可以一齊去玩嘅時候真係開心到飛起！拍攝的過程兩個小朋友都好開心呀！」而網民的焦點當然落在Kyra之上。Kyra真是愈大愈靚女，五官輪廓十分標緻，下巴尖尖兼白雪雪的她與小時候的包包臉和黝黑膚色截然不同，現已蛻變成一個小美女，完全有令人眼前一亮的感覺。Kyra除了樣子甜美可人，氣質清純，還遺傳了媽咪的完美身材比例，擁有一雙大長腿，高度隨時追過媽咪，小小年紀已散發出星味。網民紛紛留言大讚Kyra好靚女：「靚過媽咪」、「可以原地出道」、「靚樣唔輸沈月」。

姚嘉妮係索媽。(姚嘉妮ig)

其實Kyra以前並不喜歡出鏡，充連拍照都不願意，嘉嘉月前曾post了她和仔女在日本餐廳影的合照，以及Kyra在日本街頭為她擔任模特兒示範Totebag的靚相，並寫道：「我真係要特別鳴謝囡囡Kyra做我嘅臨時童工模特兒，一兩年前佢真係唔鍾意畀我影相，今次佢肯畀我影，巧感動！見到佢啲相真係覺得佢呢一兩年大得好快！所以我好珍惜我哋每一刻相處嘅時間。」難得現在Kyra肯和媽咪一起拍攝宣傳片，未知可會考慮入行。

嘉嘉與一對仔女拍攝澳門宣傳片。(姚嘉妮ig)

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