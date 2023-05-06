內地男星文章涉出軌演藝事業近全毁　近照驚現殘樣本尊親認為本人

大陸男星文章曾因演技在演藝圈走紅，前妻還是以《我的前半生》爆紅的知名女星馬伊琍，但文章卻在婚內出軌，趁妻子馬伊琍懷孕時出軌姚笛，重挫形象自此不再出現於螢光幕，兩人並於2019年離婚。文章日前參加母校中央戲劇學院同學會時，被發現憔悴許多的模樣引起討論。



網上傳出的中央戲劇學院同學會合照中，第一眼就看到「中戲校花」唐嫣，而站在唐嫣身旁的就是理了個平頭男子文章。文章比過憔悴了不少，過去年輕時的意氣風發全沒，因為這張照片的關係，又讓許多網友提到過去婚變的事情，而他本人則淡定發文承認照片中的人的確是自己。

影迷們其實看了也覺得同情，紛表示希望還能有機會看到文章繼續演出戲劇電影作品，留言打氣，希望他快點回來拍戲。

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