內地男星文章涉出軌演藝事業近全毁 近照驚現殘樣本尊親認為本人
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
大陸男星文章曾因演技在演藝圈走紅，前妻還是以《我的前半生》爆紅的知名女星馬伊琍，但文章卻在婚內出軌，趁妻子馬伊琍懷孕時出軌姚笛，重挫形象自此不再出現於螢光幕，兩人並於2019年離婚。文章日前參加母校中央戲劇學院同學會時，被發現憔悴許多的模樣引起討論。
網上傳出的中央戲劇學院同學會合照中，第一眼就看到「中戲校花」唐嫣，而站在唐嫣身旁的就是理了個平頭男子文章。文章比過憔悴了不少，過去年輕時的意氣風發全沒，因為這張照片的關係，又讓許多網友提到過去婚變的事情，而他本人則淡定發文承認照片中的人的確是自己。
影迷們其實看了也覺得同情，紛表示希望還能有機會看到文章繼續演出戲劇電影作品，留言打氣，希望他快點回來拍戲。
相關文章：文章帶新女友同遊三亞 可愛長髮氣質激似Angelababy
+4
+15
張栢芝買杯麵為慳1元不要膠袋 家中雪櫃開箱竟有這種食物山西蠟像館相似度近零米高積遜穿大媽睡衣 工作人員：你可以不看《乘風2023》未播已有淘汰名單 蔡少芬順利留低陳姓姐姐被叮走李一桐拍攝網劇打戲穿崩 用替身畫面身材時大時細古力娜扎「刻意當眾露底」被網民批樣衰 39字反擊：不覺得有問題
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】