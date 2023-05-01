古力娜扎「刻意當眾露底」被網民批樣衰　39字反擊：不覺得有問題

古力娜扎日前在北京環球影城外拍，當天穿著一條低腰牛仔褲，露出裡面黑色丁字褲頭，結果惹來不少網友評論不雅觀、噁心，而她也親自回應。



古力娜扎這款露出內褲頭的造型，有些無法接受的網友痛批很醜、很低俗，甚至指出在環球影城這樣的公共場所，有不少小朋友，這樣的穿著有欠考慮，另外也有些網友則覺得每個人都有穿衣自由，這樣的穿著在歐美很常見，甚至也有些韓國女星也類似的造型，服裝的設計就是如此。

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對於穿著造型引發外界非議，古力娜扎4月29號親自發文作出回應：「我不覺得我穿得有問題，也想跟大家說：別怕，穿什麼都可以。五一快樂，穿得漂漂亮亮地去過節吧」。

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