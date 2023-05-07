郭嘉文傳與李澤楷分手冇再入馬場　平民裝密會林凱恩全身唔過2萬

現年30歲的郭嘉文（Karmen）是2015年香港小姐季軍，她自2016年情人節被揭與超級富豪「小小超」李澤楷同遊日本東京後，即在2017年與TVB提早解約，自此淡出幕前。熱戀期時，李澤楷寵愛女友寵到上天，曾贈過億豪宅，更帶郭嘉文現身馬場認定其女朋友身份，因而有「千億女友」之名。



郭嘉文是2015年香港小姐季軍。(節目截圖)

當年冠軍係麥明詩、亞軍龐卓欣、季軍郭嘉文。（官方圖片）

直至2021年7月，突然傳出郭嘉文與李澤楷分手的消息，但二人至今未有正面回應。日前李澤楷再現身馬場，笑笑口滿場飛又跟靚女合照，但就再沒有帶郭嘉文出席。感情狀況成謎的郭嘉文愈來愈低調，甚少更新IG分享近況，反而經常出現在好姊妹林凱恩（Bonnie）的社交平台。

繼上月用手機幫郭嘉文拍下轉新髮型的過程後，昨日（６日）林凱恩又與好姊妹「孖公仔」出動一齊打卡。曾自爆愛用淘寶貨的郭嘉文，曾被發現所用的小手袋，只價值人民幣119元，而今次郭嘉文的打扮亦很大眾化，穿上一件綠色T恤和喇叭牛仔褲，再配襯波鞋，大方露出腰間肉，再配搭Celine的入門款小手袋 AVA Bag，售價13,000元，估計全身上下加埋不用2萬元，十足鄰家女孩，超貼地！

（ig@iris_lammm）

屢傳遭公司雪收藏的林凱恩疑有感而發，引用莫言名句：「在你喜歡的人那裏，去熱愛生活；在不喜歡你的人那裏，去看清世界，就這麼簡單。🌷🌸🎀#真正的假期是心有開花的感覺♥️」。而最後一張相片，她笑指是「#凡爾賽恩」，網民大讚兩姊妹：「so pretty」、「清純甜美」，還說：「iris好靚好可愛😍😘,幅畫個樣好似你同karmen,我同意你以上講法，所以我非常喜歡依家既生活，每次都覺得愉快同充實有意義,兩位靚女happy weekend」。

李澤楷日前入馬場，開心同靚女合照。（小紅書）