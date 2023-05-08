《同一屋簷下》石田壹成自爆性伴過千　對象包括60路：一日9次

日本男星石田壹成90年代因劇集《同一屋簷下》走紅，往後憑《未成年》及《聖者之行進》兩度奪得視帝，但因花弗形象加上吸毒被捕，2000年後事業走下坡，就算一直都有工作機會，但聲勢早已大不如前。

石田壹成除了出名演技好，亦是圈中有名「大滾友」，近日他接受日本媒體訪問時，就自認「千人斬」曾跟過千女性發生性關係，對象包括六十歲以上，爆炸性言論引起網民熱議。



石田壹成與第3任妻子飯村貴子於2018年結婚，3年後便離婚。（Twitter圖片）

現年48歲的石田壹成，是著名演員石田純一的私生子，出生後跟母親一同被父親拋棄，而他亦遺傳了父親的風流性格，擁有過三段婚姻，仲有數之不盡的女伴，是圈中出晒名「渣男」，近日他受訪大談性史及溝女心得，內容可謂語不驚人誓不休！

還未夠50歲的石田壹成看上去相當滄老。（IG圖片）

「我渴望接觸女人，接近有一千位，但好難揀一個最好嘅，每個人都唔同，各有各好，所以我一直都去識新女友」、「基本上我係來者不拒，上年我同一位六十路女士上床，我喺夜店飲酒，佢走埋嚟話：『上我屋企啦…』」、「我試過多人運動，不過都係鍾意一對一多啲，唔係純粹上床，係跟對方溝通，性愛中最令人興奮嘅係前戲時接吻，仲有對方自己除衫嘅時候，我會興奮起來，心諗你終於決定好啦！」

更多石田壹成近照

「後生嗰陣真係可以由朝做到晚，有時可以一日九次，而且全程一直保持堅挺，而家技巧上係進步咗，會做得叻啲，不過最近比較平靜」。石田壹成大方分享性史，他表示每次發生關係後，都會問對方要不要交往，一腳踏幾船是家常便飯，更透露早在22歲時已感染披衣菌性病，但只要不染上愛滋，他都不會停止獵艷。

石田壹成曾兩奪視帝，演技有目共睹，可惜私生活混亂令事業走下坡。（影片截圖）

石田壹成自認對應付女人有一套：「最緊要肯花心機同保持適當距離，我會去佢社交網站畀Like同留言，含蓄地去表達開心，不過我後生都曾經撞過板，被屈搞大人個肚，仲賣料畀雜誌，搞到我畀經紀公司炒魷魚。其實對方係因為冇得見面而嬲，因愛成恨，令我明白保持距離嘅重要性」。石田壹成教路最緊要「對症下藥」，靈活面對不同性格的女性，而且要懂得稱讚對方。