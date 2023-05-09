「麻雀館大王」家族大搞富貴婚宴　百億太子爺石恆聰現身不見阿Sa

有「麻雀館大王」之稱的石鑑輝家族在港開設多間麻雀館、又投資樓市有道，家族資產過百億，是本地有名的豪門。最為人熟悉的必定是家族成員之一「百億麻將館太子爺」石恆聰戀上藝人阿Sa（蔡卓妍），兩人曾曬出甜蜜合照，雖然2020年一度傳出分訊，但阿Sa隨即否認指消息為無中生有。

2018年12月，阿Sa與石恆聰結伴出席鍾欣潼婚宴。（IG圖片）

近日石鑑輝家族第三代Henry與太太Athena補辦盛大婚宴，席間星光熠熠，惹來城中熱話。兩人早在2020年已舉辦過簡單婚禮，當時未有舉辦盛大婚宴。婚後兩人誕下一女，組成一家三口。

林心兒有出席婚宴。（IG圖片）

早前趁住疫情放緩，又迎來結婚三周年，兩人在Rosewood Hong Kong（香港瑰麗酒店）大搞婚宴，擺足69圍，豪花了足足逾200萬。婚宴場地佈置滿鮮花、蠟燭、非常浪漫，門口亦擺有兩人合照，連婚禮Logo都是由新人自行設計，足見心思。婚宴上當然不少得豐富佳餚，紅酒白酒茅台，應有盡有。

Athena穿著白紗，與老公Henry牽手緩緩出場，引來眾人歡呼。而Henry為了哄老婆開心，更公開唱情歌冧老婆，相當甜蜜！一眾名媛公子亦有到場，包括林建岳謝玲玲之女林心兒、霍英東孫女霍詠盈與老公、吳婉芳長子胡智略，而Henry堂兄弟石恆聰和其胞妹石佩藍亦有出席婚宴，惟不見阿Sa身影。

好豪華！（IG圖片）

此外，賭王何鴻燊四房兒子何猷亨亦有出席婚宴，更開金口唱歌祝賀一對新人。何猷亨一向熱愛表演，更曾在澳門本地電影《與你相遇的日子》有特別演出，深有明星風範。相中見何猷亨坐在階梯上，唱得十分投入，更被霍詠盈拍下擺上社交網分享。另外，婚宴上更邀得藝人鄧梓峰做MC，實在星光熠熠。

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