43歲葉璇新劇飾演18歲年輕少女　網友驚呼：長得有點顯年紀

現年43歲的葉璇近年將工作重心轉往內地，常亮相劇集、綜藝節目，又不時帶貨直播。不過近來最為驚人的是她放飛自我，不但以全素顏出鏡，更身穿貼身保暖外衣，故意突出腰間贅肉搶鏡，她又在試食過做出撩牙動作，「大媽味」甚濃。

葉璇散發濃濃「大媽味」。（微博圖片）

近日葉璇又有新話題惹網友熱議。葉璇於2020年拍攝的內地古裝電視劇《譙國夫人》上月開始在中央電視台電視劇頻道播出，故事講述南北朝至隋朝歷史名人冼夫人（冼英）的生平故事，葉璇便是飾演冼夫人。

葉璇挑戰吃蟋蟀。（視頻截圖）

不過原來劇中開場的冼夫人只有18歲，由年過40的葉璇飾演年輕少女，惹來網友熱話。第一集中，葉璇便被劇中父親稱為「黃毛丫頭」，劇中亦有委屈扁嘴扮可愛的鏡頭，但已有一定年紀的葉璇劇中驚現雙下巴、臉上有皺紋和贅肉，絲毫沒有少女味。而現年43歲的男主角任重也是在戲中飾演20歲後生仔，年紀相差太遠。

葉璇2001年的《割鹿刀》是她的首部古裝劇，在劇中飾演楚留香後人，20歲出頭的她還非常稚嫩青澀。（視頻截圖）

不少內地觀眾紛紛指「觀眾的命......也是命」、「就湊合著看嗚嗚」、「導演是怎麼選演員的」、「侮辱我眼睛」、「長得有點顯年紀」、「是請不到年紀小的演員嗎」，更有人指葉璇「看上去又老又壯又肥」。不過劇集橫跨冼夫人的一生，或考慮到之後劇情發展需要，才選擇年紀較大的葉璇做女主角。

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