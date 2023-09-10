矚目配角｜黃夏蕙無悔戀上有婦之夫　90歲心願為子女取回億萬遺產

年齡是女人的秘密。

不過，對於「90後」的黃夏蕙（夏蕙BB）絕對公開。維基百科資料顯示，她生於1930年11月11日，如此一算，過埋生日便93歲。不過夏蕙BB卻指網上資料報大數，她拿出身份證作證，「我身份證年齡係1933年11月5日，我係90歲（生日後）。（虛報？）我唔會報大數啦，我想報細數呀，哈哈哈！」

夏蕙BB最大的「青春」本錢，肯定是逆齡心境，貪玩的她坐唔定，不但周圍飛，還經常往返中港澳登台賺快錢。夏蕙BB有着永不言休的心態，寓工作於娛樂，也寓娛樂於工作，靜不下來，腦筋也特別靈活。

黃夏蕙喺今年11月先90歲，原來維基一直「報大數」。（葉志明攝）

夏蕙BB有着永不言休的心態，寓工作於娛樂，也寓娛樂於工作。（葉志明攝）

初戀愛上有婦之父胡百全

藝人情史，往往最多花生。夏蕙BB亦有過一段禁忌之戀，有指她在18歲卜卜脆時戀上當年一線小生林蛟，夏蕙BB分手後認識名門律師胡百全，男比女年長23歲，更是有婦之夫，年輕的夏蕙BB戀愛大過天，懶理顧忌，大膽去愛！夏蕙BB不介意談過往的不倫之戀，但卻堅持撇清與林蛟關係，「我同林蛟唔係拍拖，我第一個情人係我先生胡百全。佢對我一見鍾情，我都係。佢喺英國讀書，係一個好斯文有禮貌嘅人，演藝嘅人好多都係粗粗魯魯，但佢就好保護我，坐車會幫我開門，嗰時𡃁妹點識咁多，就係覺得呢個人好特別。」

有指黃夏蕙在18歲卜卜脆時戀上當年一線小生林蛟，但佢否認。（網上圖片）

無名份的浪漫

即使胡百全未有給夏蕙BB名份，她也甘願付出青春，為胡百全先後誕下4子3女，夏蕙BB當年聘請了工人湊七名子女，她自愧並非100分好媽媽，「講真，我冇乜盡過老母責任，我同先生成日出街，嗰時我哋仲年輕，成日拍拖出去應酬，小朋友就由4個工人照顧。（有冇投訴？）又冇，我哋一定會返屋企。」夏蕙BB雖然肯為愛犧牲，可惜卻得不到對方對等回報，先不論名份和金錢，她只求胡百全可以全心全意愛她，當她唯一，可惜他做不到，夏蕙BB心淡離家出走往台灣，除入過修院，也又試鑽牛角尖走上絕路去自殺，「後生好多唔識諗，只係覺得忍受唔到，我就做自己想做嘅嘢，以為一死就了之，但其實死都係解決唔問題。」

黃夏蕙為胡百全先後誕下4子3女，但一直無名份。（受訪者提供）

黃夏蕙自愧並非100分好媽媽，小朋友都由工人湊大。（受訪者提供）

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每月十萬生活費

如是者兜兜轉轉，夏蕙BB和胡百全都是掟煲唔掟蓋，相戀幾十年，胡百全都很照顧夏蕙BB，每月給她10萬元的生活費，好景不常，胡百全自2004年生病後便需要長期住院，他的正室子女索性為爸爸斬孽緣，向法庭頒令禁制夏蕙BB到病榻探訪，直至他在2008年離世止，四年間向夏蕙BB「閂水喉」。「嗰陣家庭糾紛到不得了，佢個女大咗好憎我，我都要步步為營，佢入院都唔畀任何一個人去探佢，一個人年紀大咗係冇晒啲自由，老嘅人真係好慘，就算你有乜嘢都冇用。」

失去大靠山，夏蕙BB自爆再逢不走被人騙走物業，苦不堪言，她感慨說：「人生好多嘢唔開心，我低潮係有時個人太直，畀人呃咗啲嘢，有時會放唔開，到頭來都係要放開。錢？唔係，畀人呃呃氹氹，甚至連屋都畀人攞埋，冇得講，我份人好直，有時唔好太相信人，反而害到自己。」夏蕙BB在1983年與潘炳烈結婚，至今40年仍然好恩愛，但她直認至愛仍是胡百全，「佢（潘炳烈）都知，最愛我先生，佢對我係一見鍾情，我都係。」

夏蕙BB自爆曾被人騙走物業。（葉志明攝）

黃夏蕙決心攞番胡氏家族留下嘅「億元」基金。（葉志明攝）

90高齡的夏蕙BB的老本不多，年前被梁思浩質疑身為「富貴長者」仍去領取由古2020年古天樂帶頭發起「香港電影工作者疫境支援計劃」派發的9,000元，夏蕙BB聲稱一直未有時間去領取胡百全留下的「億億聲」基金。夏蕙BB指今次由美國返港主要目的，就是「的起心肝」處理基金事宜，「唔係遺產，係攞番基金。係阿爺（胡禧堂）留落去畀所有子孫嗰度幾百億，依家都剩係食個息。（傳聞爭2億3千萬？）現在大家都未計，成十幾年冇攞，我要攞番嗰啲好容易，佢一定要畀，總之係胡家子女，無論你大婆、妾士都係胡家子女，出世紙有寫邊個生。咁佢同我生咗仔女，都係胡家子孫，唔可以夾硬拎個仔話姓胡，佢哋老竇就係胡百全，係走唔甩嘅。」夏蕙BB解釋不是要爭遺產，「爭遺產要打官司，我邊有錢打官司！」

夏蕙BB稱這筆信託基金早已分配好，只係未去申領，將來順利取回，她表示會將自己得到的一部份捐獻社會，「子女部份將由他們自行處理。我有個慈善基金，我到今日嘅願望就係開間老人院，想有人真正受惠。」

場地提供：Studio Meta