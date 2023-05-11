洪金寶一連兩日現身吳耀漢喪禮　私下為人仗義曾為孤兒親自下廚

洪金寶日前一連兩日現身紅磡世界殯儀館送別老友吳耀漢，因當年拍武打戲致周身傷患的他見到吳耀漢太太蘇珊多次情緒激動，需親友攙扶時，亦有主動上前慰問，除了送上擁抱，亦將自己的一支拐杖送給蘇珊，之後獨自離開，畫面令人感動！其實作為圈中的大哥大，洪金寶出名仗義，曾低調做過不少好人好事，絕對是圈中的模範！



大哥大相當重情！（葉志明攝）

大哥大送上安慰。（葉志明攝）

並送上拐杖。（葉志明攝）

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洪金寶慈善基金成立於2002年，是一非牟利慈善組織。 由於國內天災/旱災，帶來民間疾苦、貧困、孤兒等問題，因此創辦人洪金寶，本著人類慈愛精神，以默默無私的愛心去關懷貧困人士的需要，舉辦活動籌款募捐，積極改善上一代及下代的生活質素。

大哥大為慈善不違餘力。（網上照片）

慈善基金宗旨是改善地區及有需要人士的生活需要，為年老弱者、孤兒、貧困家庭、殘疾人士等改善生活環境，還有重建災區，援建校舍，興建老人院，資助及體恤年老及殘疾人士真正的需要等等。

創辦老人院及孤兒院。（網上照片）

據知，洪金寶亦曾在廣西跟朋友開了孤兒院，有時他還會坐7小時車往孤兒院給孩子親自下廚。

善心！（網上照片）

援建校舍。（網上照片）

洪金寶由2012年一個電視節目認識深水埗一間街坊食店老闆「明哥」後，一直支持明哥派飯給沒飯食的基層。洪金寶跟明哥的交流不單在鏡頭前，拍攝後他先後兩次到訪明哥的食店，拿兩萬蚊給明哥代派給區內有需要幫助的人。

老闆唔小心爆嚮口。

洪金寶自出道以來，一直在致力於慈善，據知當時他已得知武漢疫情，第一時間捐款150萬。

洪金寶在影壇依然活躍！（圖片來源：視覺中國）

洪金寶在妻子高麗虹陪同下出席頒獎典禮，亮相紅地毯。（陳順禎攝）