So Ching蘇芷晴傳退團MakerVille突開記招　COLLAR八人合體成絕響

COLLAR八人合體成可能成為絕響。（資料圖片）

日前ViuTV舉行年度盛事，《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》頒獎禮，旗下歌手盡出，唯獨當晚獲「年度新人女歌手」金獎及「年度組合」銅獎兩個獎項的COLLAR，成員七缺一獨欠So Ching。5月10日突傳出So Ching退隊消息，中午12時MakerVille突發下午記者會通告，以「COLLAR 最新動向發布會」為題，令退團消息傳得更熱。

３月初COLLAR齊人登上Clockenflap 2023的大舞台。

So Ching三月中曾與Winka舉行演唱會。(劉智源 攝)

去年7月MIRROR演唱會意外，阿Mo受重傷後，身為女友的So Ching衣不解帶照料，期間多次傳出So Ching與公司傳出嫌隙想退團，COLLAR其他7位成員一直表示8-1=0，至今年1月1日So Ching登上叱咤頒獎台強勢回歸。其後8人齊人出新歌《The Bright Side》、又與隊友Winka開騷，最後一次8人合體，是3月4日登Clockenflap 2023的大舞台，連跳唱出《Call My Name!》、《OFF/ON》及與RubberBand合唱出《The Bright Side》，未料到成為絕響。

So Ching缺席CHILL CLUB頒獎禮，當時已引起不少揣測。（陳順禎攝）

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