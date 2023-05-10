So Ching對男友阿Mo不離不棄有情有義　每日到醫院陪伴成精神支柱

MIRROR於2022年首次紅館演唱會在去年7月28日舉行第4場時發生嚴重事故，受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）當時被台上突然墮下的巨型屏幕擊中倒地，隨即送到伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況一度危殆。而身為阿Mo女友的So Ching (蘇芷晴) 在事發之後即趕往醫院探望男友，亦一直有在IG出post為男友打氣，對他不離不棄。即使意外發生至今已將近一年，阿Mo仍然需要接受治療，距離康復之路十分遙遠，但So Ching依然充滿盼望地期待男友能痊癒，依舊深愛着對方，絕對是有情有義。

So Ching與男友阿Mo。(So Ching IG)

So Ching於去年8月曾於IG Story轉貼一篇寫上「舞台環境、表演者薪金以及安全。VIU低成本樣式速食嘅成功，FANS質素，為見偶像，見到意外頻生，都唔施壓叫停演唱會，全部都係今次值得關注嘅點」的文章，疑為男友、為自己表達對公司的不滿。So Ching是次如此高調公開控訴隨時得罪公司，然而她亦無懼與公司關係可能跌至冰點，甚至決裂，都要宣洩她的感受，足見她的憤怒和不滿。而因此當時就傳出她將會退團離開COLLAR，不少網民亦大表支持。

阿MＯ李啟言與COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）拍拖多時，一直高調曬愛。（IG@momo.lky）

So Ching在阿Mo出事後曾每晚在IG出post為男友打氣，其中她就分享了她昔日與阿Mo跳舞的片段，並寫道：「我真係好掛住同你一齊跳舞嗰陣，冇你陪我我冇動力㗎，快啲好番！」深情剖白對男友的愛，以及對他不離不棄的決心。

So Ching又分享過日本著名動畫《哈爾移動城堡》的一張手繪圖，圖中男主角哈爾與女主角蘇菲在他們的秘密花園現身，兩人在藍天白雲下的大草原上聚首，場面溫馨浪漫。看來So Ching是想憑畫寄意，雖然外界一直有傳阿Mo情況不樂觀，但她依然對阿Mo有信心，亦對她與男友的未來充滿了憧憬，似是希望自己想與阿Mo能像動畫中的男女主角一樣，可以衝破「魔咒」，最終會排除萬難，一起幸福地生活下去。

So Ching於IG story分享的畫作。(So Ching ig)

So Ching去年中秋節就貼出了她與阿Mo兩人於2021年共度中秋時的合照，並留言表示：「上年的中秋節，原來好幸福，好好珍惜身邊的人，珍惜每一刻。」緬懷着當時與阿Mo的美好甜蜜時光。阿Mo爸爸李盛林牧師今年2月接受網台訪問時，更公開感謝醫院批准So Ching每天到醫院陪伴，成為阿Mo精神上的支柱。

So Ching懷念與男友阿Mo去年共度中秋。(So Ching ig)

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