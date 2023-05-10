So Ching退團｜Winka回應「8-1=0」說法：我哋而家係歸零

So Ching（蘇芷晴）今午（10日）以「仍未能完全適應幕前工作」宣布正式退出COLLAR。出PO半小時後，COLLAR 7位成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）李芯駖（Sumling）以及陳泳伽（Winka）齊齊會見傳媒。

COLLAR 7位成員均表示尊重So Ching的決定。(葉志明攝)

記者會一開始，先係由經理人Wing交代So Ching退團，並表示會尊重對方嘅決定。之後隊長Gao表示十分不捨So Ching，但眼見對方在過去的日子一直努力平衡各方面，包括重踏舞台生活，希望大家能夠給予空間。「重新出新佢嘅生活，好好咁過佢平靜自在嘅日子，而我哋亦都知道喺呢段時間，係好唔容易，所以我哋係會完全尊重So Ching嘅決議。」

Winka稱COLLAR如今歸零。(葉志明攝)

Gao交代完之後，公關表示有十分鐘傳媒發問環節，記者問到底So Ching何時決定退團，Gao表示唔記得，並謂「係較早前決定」。她指大家將會帶著So Ching的力量，以七人姿態繼續走下去，亦唔會加入新成員。

WING在記者會上多次強調COLLAR接下來將會以團體發展為主，而重後亦不會再加入新成員。(葉志明攝)

有記者提到「8-1=0」呢個說法時，Winka表示COLLAR如今係歸零:「呢句說話係我當時自己講，咁由我解釋返啦。其實當時8-1=0呢個說法係我自己個人俾一個力量So Ching，話俾So Ching聽我哋之後嘅團歌或者之後嘅一啲新作品好想等埋佢返嚟先做。咁但係而家佢有呢個決定，我哋一定係要尊重同埋要接納，咁8-1=0，我哋而家係歸零，所以我哋重新出發，希望大家會繼續支持我哋之後嘅作品，同埋我哋之後7個人都會試唔同嘅嘢，做唔同作品出嚟，希望大家會繼續支持我哋？或者我哋都會更加努力去做好我哋嘅表現。」

對於So Ching退團，7位成員都有發表個人感受

Ivy So：「蘇晴歸隊嘅時候好開心，但見到佢一直好努力咁去適應一個挑戰，我覺得佢係好勇敢嘅女仔，亦希望佢生活開開心心，所以即使有唔捨得，我哋都非常尊重佢嘅決定，同埋即使換咗身分，COLLAR曾經經歷過嘅嘢係唔會變。」

Candy：「知道呢個消息一定會唔開心同唔捨得，但相信在坐每一位最想見到So Ching過得開心幸福同自在，所以絕對尊重佢個決定。」

Marf：「對於So Ching嘅理解，同大家咁耐嘅相識，知道佢有呢個決定我已經係冇多問，純粹要尊重同唔會加以評論佢。尊重同support佢之後嘅決定，唯一之後我哋會focus係，因為8個女仔都係好有夢想，好多嘢想挑戰、想帶畀大家好多嘢 ，所以COLLAR嚟緊以７個人姿態比更多能量大家睇，希望大家繼續支持我哋。」

Gao：「一直以嚟都見到So Ching好勇敢咁企返出嚟去join in返我哋所有演出/作品，但係呢個過程見到佢真係唔容易，而我自己覺得佢做退團決定係更唔容易，所以我哋係會完全尊重佢決定，希望大家真係畀空間佢！」

芯駖：「So Ching有呢個決定，我哋係非常尊重，當然唔開心一定會有，由《造星VI》到而家都係八個人嘅一個團隊，相信大家最希望都係So Ching身心健康，能夠走到最舒服嘅路，做舒服嘅自己，呢個都係我哋嘅期望，嚟緊七個人好似So Ching所講，希望繼續有力量行落去。」

Winka：「第一下知道佢決定，我感覺反而係唔想佢因為咁而愧疚，因為我覺得每個人都有自己嘅權利去搵自己開心嘅生活，同埋我都好希望佢會幸福快樂，所以，在我角度，我會接納同尊重佢呢個決定，佢都有講希望我哋可以好好咁繼續落去，所以希望佢之後會搵到快樂！」

Day：「成團到而家，之間嘅回憶都喺我哋心入面或者fans心入面都唔會消失，佢做呢個決定，我哋其實都係點都有啲感受，但大家都一齊祝福So Ching 亦祝福COLLAR未來發展。」