袁偉豪整Pizza曝光6千萬豪宅開放式廚房　夫婦巨型頭像壁畫成焦點

41歲的袁偉豪（Benjamin） 近年養尊處優，自去年年初拍完《法證先鋒V》後一直未有再拍劇，日前他與太太張寶兒出席活動，透露下半年將會開拍兩部劇，粉碎雪藏傳聞。

袁偉豪已有年半冇拍劇。（資料圖片）

在這段頗長的休息時間，袁偉豪發展了另類興趣，就是做「煮家男」。繼早前分享自製牛角包後，日前再親自教整pizza，並在其位於清水灣傲瀧花園複式單位的開放式廚房內，還意外曝光了一張與太太張寶兒的超甜蜜合照。這張不是普通相片或掛畫，而是靠廚房一邊牆身的壁畫，超巨型十分誇張。袁偉豪和張寶兒一向都好鍾意影寫真，他們挑選了一張茶啡色懷舊照片，袁偉豪低頭閉眼與太太頭貼頭，張寶兒則給出一個憂鬱眼神，感覺帶點浪漫又淒美。

廚房一邊牆身有一張夫妻頭貼頭壁畫，十分誇張。（ig@benontheroad）

一邊煮嘢食，一邊望實老婆。（ig@benontheroad）

廚房設備一應俱全，袁偉豪教整pizza可說頭頭是道，他直認是近年一大興趣，由製麵粉皮到加配料及烤焗全部一腳踢，見pizza皮薄香脆，他很滿意製成品，表示目標是想開一間餅店或麵包店，並留言：「好好建立自己的興趣」。

袁偉豪話想開餅店。（ig@benontheroad）

袁偉豪話想好好發展自己興趣。（ig@benontheroad）

袁偉豪在2020年迎娶富貴港姐張寶兒（Bowie），婚前聯名以逾6,568萬元購入清水灣豪宅傲瀧，實用面積2,205平方呎，連568平方呎的私人花園，呎價近3萬元。另外，還再以400萬購入兩個車位，準備作為新居愛巢。袁偉豪一直很介意被叫「億萬駙馬」，但承認買樓是由外父主導，這間亦是他的dream house，揚言：「層樓我唔使供咩？」

袁偉豪攬實張寶兒，但壁畫竟然唔係用婚照。（IG：@_bowiecheung）

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《東張西望》曾參觀傲瀧參觀另一個與袁偉豪購入的相約單位，呎數差不多，讓大家欣賞兩人的愛巢內籠格局：

近年不少藝人都鍾情西貢嘅傲瀧，少爺占、周柏豪、王浩信、Dear Jan主音Tim都先後買入傲瀧單位。（資料圖片）