全智賢豪擲現金7700萬買Penthouse　名下物業估計近9億港元

全智賢是韓國演藝圈中投資有道的代表之一，2022年獲節目《TMI SHOW》選為「擁最高價房地產韓星」的第二名，僅次Rain和金泰希夫婦，單是收租都收到手軟。有指全智賢近日再以現金Full Paid購入首爾Penthouse，名下物業突破8.8億港元。



韓國報道指全智賢以130億韓元現金購入Penthouse單位。（網上圖片）

根據韓國傳媒報道，全智賢去年9月以130億韓元（約7,700萬港元）購入位於首爾聖水洞Acro Seoul Forest 47樓頂層的Penthouse單位，單位總面積約2,800呎。有指全智賢這次與老公合資以公司alpha名義購入豪宅，全智賢持有其中的13分12，兩人更是以現金方式一次性付清，可見全智賢一家雄厚的財力。對於買樓一事，全智賢公司表示由於是藝人私事，因此無法對外說明。據悉單位非作投資之用，預計是自住之用。

單位位於首爾聖水洞，預計是自住之用。（網上圖片）

全智賢目前擁一個豪宅單位及三幢商業大廈，名下物業估值達1,400至1,500億韓元，兌換港元約8.28至8.87億元。其中位於江西登村洞商家的3層大廈，2022年當時價值為505億韓元（約2.9億港元），單是每月月租已收近1.6億韓元（約90萬港元），相信一年內已再升值不少。