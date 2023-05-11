RubberBand公開道歉仍備受抨擊　製作人力撐MIRROR直斥有人妒忌

日前舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》惹來RubberBand成員泥鯭發文嘲諷ViuTV「小圈子」，又指MIRROR成員姜濤似奪「終身成就獎」。泥鯭發文嘲諷姜濤表示：「唱好啲歌先做呢啲小動作啦﹗多謝說話定係『鼓勵』說話？！WTF？！係咪short X咗？！修哥都講唔出啦﹗攞終身成就獎嘅精神健康狀態、歌迷會夾份請個writer同看護俾佢啦要。」他此番言論隨即引起不少網民的不滿，繼而掀起了罵戰。直至昨日 (5月10日) RubberBand終在社交平台發表聲明就有關事件道歉。

RubberBand的道歉聲明內容如下：

RubberBand在社交平台發表聲明。

而在昨晚的聲明發出後，有幕後製作人就於他的FB專頁發超長文討論，表示：「我聽到泥鯭講呢啲說話嘅時候，我都幾嬲。嬲嘅唔係去詆毀姜濤，係佢講到成個樂壇，好似大家都唔需要努力，唔需要做任何嘢，就會得到咁多fans嘅結果。我聽到呢啲說話簡直對我哋呢啲咁多年台前幕後，所有製作人同 artists 嘅最大侮辱。」

RubberBand泥鯭寸VIUTV及姜濤成為熱話。（FACEBOOK圖片）

他續指：「你哋四位都有喺viu TV做下節目、拍下劇，爭取返多啲知名度，亦都成功令好多本來唔認識你哋嘅人喜愛你哋，但有冇其他人鬧你哋唔識做戲、唔識做主持？呢啲係你哋咁多年唔理人哋睇小，默默努力，最後得到認同嘅成果。依家你一句說話，就否定曬呢幾年所有由零開始努力返嚟嘅年輕人，所有台前幕後喺香港最艱難嘅時候，一直努力返嚟嘅成果。講到香港所有歌迷，完全冇腦一樣。雖然我對啲化重粧嘅歌手唔太喜歡，但佢哋呢幾年真係做咗好多嘢。」

RubberBand。（梁碧玲攝）

最後他表示：「無論mirror定係RubberBand都有好多盲粉，但係呢個亂世，成個香港都非常唔穩定嘅情況下，我哋真正要做嘅究竟係乜嘢呢？係團結喺全世界嘅香港人將香港帶到全世界？定係做一個老屎忽喺度恥笑而家啲後生冇鬼用？好多支持你嘅fans同時間都係鏡粉嚟，佢哋咁多年有真金白銀買你哋嘅歌同埋演唱會飛，我而家真係覺得佢哋好似畀人出賣咗一樣。」

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