盧覓雪不值RubberBand因批評姜濤遭圍攻：批評唔可以接受嘅？

RubberBand鼓手泥鯭日前在個人Facebook批評姜濤在《CHILL CLUB》頒獎禮的言論和表現，引起姜糖不滿洗版，RubberBand昨晚終發聲明道歉。而今早（11/5）盧覓雪開咪時就替RubberBand不值，指自己看不過眼，因每個人都有言論自由，認為泥鯭因批評別人就遭圍攻，是極不可取的現象。節目一出，《晴朗》fb再成新戰場！



日前RubberBand成員泥鯭發文嘲諷ViuTV的《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》是「小圈子」，更指MIRROR成員姜濤講得獎感言似「終身成就獎」，發文嘲諷他：「唱好啲歌先做呢啲小動作啦﹗多謝說話定係『鼓勵』說話？！WTF？！係咪short X咗？！修哥都講唔出啦﹗攞終身成就獎嘅精神健康狀態、歌迷會夾份請個writer同看護俾佢啦要。」不少人對其言論不滿，衝到泥鯭fb及RubberBand的社交平台洗版式展開罵戰，而昨晚RubberBand終發聲明為失言致歉，指：「在仍然堅信社會應要存在自由的言論空間的同時，我們亦深明表達手法、尊重不同聲音的重要性。」

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RubberBand在社交平台發表聲明為失言致歉。

不過，盧覓雪今早在《在晴朗的一天出發》開咪時就替泥鯭和RubberBand感不值，指自己心情受影響，雖然全程冇指明道姓，但言談間意思是RubberBand不應該因批評別人就遭圍攻，更無需致歉，她說：「做咩嘢呀？呢個世界係咪一定要咁樣樣㗎？點解？批評唔可以接受嘅？我最鍾意批評人，日日都批評人，即係我又要先道歉？要話以下不代表商台立場？我睇到火都嚟，我學啲惡形惡相、網上欺凌嗰啲人，其實我唔係佢哋歌迷嚟，不過都睇唔過眼要出聲。每個人都有言論自由！」

盧覓雪今早在《晴朗》開咪時，替RubberBand感不值。（fb：叱咤903 在晴朗的一天出發）

有主持指現時跟以前的道歉格調已不一樣，盧覓雪就回答：「有啲道歉係『我怕咗你，我咪同你道歉囉。』係息事寧人、費事煩、費事有手尾跟。」她指自己只是事件的旁觀者，一切本來與她無關，但她實在看不過眼，並表示：「一個人因為批評一個人而遭受到一村人、一群人圍攻，問你做乜批評佢，呢個現象不可取。人多就聲大，聲大就夠惡？我知時代變遷咗，但我呢啲老派人睇嘢有自己一套，年紀大咗，愈見到呢啲嘢我愈覺得唔舒服，點解要咁？我真係唔化，化咗就唔會坐喺度。」

盧覓雪指自己這是旁觀者，但看不過眼有人因批評另一個人遭圍攻。（IG：michelle_looooo）

節目出街後，姜糖和網民就轉移陣地去《晴朗》fb留言，有人指不是不容許言論自由，而是不滿泥鯭講粗口，並針對精神狀態去開玩笑，認為「批評」與「人身攻擊」是兩回事，網民留言問：「不如用粗口問候下雪雪」「批評和攻擊係有分別喎，對一個無得罪佢嘅人去XLLM+叫人去冶療請看護—係攻擊 叫人唱好D歌— 係批評」「唔好用言論自由，鏡安法做擋箭牌，合理咗自己的失言。」也有人希望正在放假的林海峰快點回歸節目。《晴朗》出Post 5小時已有逾600個留言，估計風波將會持續。