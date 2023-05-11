郭秀雲發聲禁用老鼠膠板　陳庭欣望從根源做起：阻止佢繁殖

香港鼠患嚴重，政府現時使用老鼠膠板作為防治鼠患工具之一，不過該種方法會使野生動物受到不必要的傷害。對此藝人同時身兼《香港鸚鵡救援》創辦人的郭秀雲（Sharon)就非常關注該事件，所以聯同多位愛護動物的藝人、立法會議員葛珮帆等召開記者會，要求政府分階段逐步禁止使用老鼠膠板。

郭秀雲等為野生動物發聲。（梁碧玲攝）

為該事情忙個不停的Sharon在接受訪問的時候就表示為這件事與議員商討、安排了差不多半年：「留意咗呢個問題都幾耐，陸續有留意到好多呢啲野生動物受傷。希望政府禁止呢個唔持續嘅方法。」而她亦親見見過有野生動物（麻雀）因老鼠膠板而受傷，在清洗膠板的過程中好辛苦，令她印象深刻。

郭秀雲有見過野生動物因老鼠膠板而受傷。（梁碧玲攝）

而在旁的陳庭欣（Toby)就表示，無論用老鼠籠還是老鼠膠版都係治標不治本，她認為要從根源做起：「去阻止佢繁殖好多方法可以幫手，例如可以教育啲市民，將屋企啲垃圾綁穩，呢啲少少野其實都會能夠幫手阻止。」

陳庭欣認為要從根源做起。（梁碧玲攝）

另外，提到新一屆港姐招募，身邊有沒有美貌與智慧並重的美女可以提名，Sharon二話不說：「我冇，因為呢排忙住搞緊呢啲嘢。」而Toby與富貴男友感情穩定，問及有沒有結婚計劃，她就表示：「都係果句有消息就會公布。（感情穩定？）正常，（家人有冇催婚？）冇喎，總之而家大家相處狀況開心。」