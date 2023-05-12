富貴港姐梁家琪擲2千萬買樓　媽媽幫俾一半：睇好個邊升值

藝人陳逸璇（Jolie)及2022年落選港姐梁家琪（khaki)現身立法會，用行動響應郭秀雲（Sharon)發起關注的要求政府分階段逐步禁止使用老鼠膠板的記者會。

大家為野生動物發聲。（梁碧玲攝）

因公益活動與郭秀雲結緣的jolie，同樣地是一位非常喜歡動物的人，在接受訪問時候，她就表示受到Sharon邀請，第一時間就答應參加：「今次了解咗呢個老鼠膠板，對小動物幾咁唔人道，幾咁殘忍，我都覺得幾值得支持。」還揚言現時科技昌明，相信有其他方法可以解決該問題。

陳逸璇第一時間答應出席。（梁碧玲攝）

而在旁的khaki亦第一時間答應支持Sharon，更表示有看過一些有關該類型的紀錄片覺得好殘忍，揚言今日聽到不少專家分享，令自己獲益良多。而提到日前有報導指她擲約逾2千萬購入位於大埔白石角新盤University Hill一間雙頂特色戶，她承認有此事：「睇好個邊升值，（一次過俾晒？）首期媽咪俾，俾咗一半，（銀行按揭幾多清唔清楚？）唔係好清楚，（擔唔擔心供樓吃力？）俾心機返工，平時都對投資有心得（股票）。」又揚言細節的事情不清楚，自己只是上去律師樓簽文件就了事。

梁家琪承認購入一間雙頂特色戶。（梁碧玲攝）

她表示選擇該住宅是因為環境好，樓房上下層設計又不俗。事實上，她家底非常強勁，母親是《蟹太太》老闆，問及勇闖娛樂圈有沒有給予自己限期時間表，做不到就接手家族生意？她就表示：「我俾自己定嘅五年，但屋企人以我開心為主。（有冇叫你快啲嫁？）冇咩壓力，但係男朋友方面有啲壓力。（咩壓力？）催吓幾時拍拖。（有冇搵你相親？）介紹個男仔俾我，但係唔係好啱傾，（鍾意咩類型？）顧家啲，（使唔使有錢？）又唔使，我真係唔係好睇學歷﹑家底，要性格吸引我，（咩性格呢？）溫柔﹑細心，（有冇限年齡？）我接受範圍10歲內。」而她還表示自己只拍過兩次拖，對於愛情她仍然渴望，不過都要睇緣份。

梁家琪選男友不在乎對方有沒有錢。（_kakileung＠IG）