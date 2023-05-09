極度俏郎君｜宣萱拍ViuTV劇仍難逃被綁做人質　累積達30次破紀錄

現年52歲的宣萱除了被人印象是一位高學歷美女之外，更是一位被挾持最多次的「御用人質」女明星，所以被觀眾戲言「有宣萱的地方就有綁架」。而沒想到在最近熱播的ViuTV劇《極度俏郎君》她又被綁架，而且還不止一次，出道以來累積竟達30次，其他演員絕對難以超越。

宣萱在劇集《極度俏郎君》中仍然難逃被綁架。（影片截圖）

自1994年起宣萱就開始了她的「人質之路」，在參演的處境劇《餐餐有宋家》中，被挾持人用一支原子筆挾持，非常荒謬。及後在1996於劇集《天地男兒》中被手銬扣在床邊﹑在電視電影《虎膽虹威》被槍挾持，1997年在電影《檔案X殺人犯》﹑1998年在劇集《天地豪情》﹑《離島特警》，1999年在劇集《刑事偵緝檔案4》﹑《騙中傳奇》等均被不同的方式挾持，從1996年至2002年連續6年都有被挾持的戲份，非常誇張。

《餐餐有宋家》開啟了宣萱的人質之路。（網上圖片）

無論現代劇還是古裝劇她始終逃避不了被挾持做人質，在2004年於劇集《烽火奇遇结良缘》被五花大綁﹑還有2010年的《施公奇案II》﹑《刑警》等，對上次被挾持就是在劇集《陀槍師姐2021》中，數一數已經累計被挾持27次了。對於不斷被安排做人質，她曾在邊訪問中笑言「宣萱等如人質」已經成慣性。

現代劇被挾持。（網上圖片）

古裝劇又被挾持。（網上圖片）

原以為被挾持27次已經夠數，但萬萬沒想到首次參與ViuTV劇集拍攝，仍然難逃被挾持的命運。在新劇《極度俏郎君》中只在頭5集她已經被綁架兩次，其中一次雖然不是她本人演出，青年版由王家晴飾演，在交代往事的時候其在年青時就曾被綁架，及後在中年的時候她就被「四大金光」（吳保錡﹑何啟華﹑郭嘉駿﹑梁業）跟蹤綁架，原以為一劇被綁架兩次已經足夠，誰不知在最新一集中她又被綁架一次，而且這一次的綁架方式頗為新鮮，她被七姐（張慧儀飾）挾持綁在貨櫃電梯中，用一條繩子圍繞其頸上，隋着電梯的升起或下去而控制她的生命，所以單在播出16集中，她已經被綁架三次（其中一次不是本人），相信破了她的紀錄。

王家晴飾演宣萱年青版被綁架。（影片截圖）

被張慧儀綁架。（影片截圖）

出道30年至今已累積 30次綁架紀錄，在圈中絕對沒有人能超越，而這個紀錄絕對可以申請健力士紀錄大全，但她曾在訪問中笑言要做夠50次先，那我們就拭目以待這一天的到來。

被「四大金光」綁架。（影片截圖）