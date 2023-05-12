法言人｜結局婚照搶先睇　孖馬明鼻貼鼻林夏薇為影靚相險抽筋？

將於今晚大結局的《法言人》，昨晚（11日）劇情繼續圍繞TK（陳少邦飾）死亡案進行審訊，重點位分別是金師爺（馬國明飾）為免連累「友情歲月」選擇自辯；熙少（海俊傑飾）、清潔工及維修工人陸續加入作新證人，最新證據矛頭直指Adam（張達倫飾）及Grace（陳嘉慧飾），不過金師爺最終能否自辯成功仍是未知之數。

據知，今晚劇情繼續峰迴路轉，真兇雖然千算萬算，但最後竟然連「斷正的證據」就在自己身上亦懵然不知，作繭自縛。另劇組今日發布了「結局婚照」搶先睇，三Pair主角金師爺與佑家（林夏薇飾）、大雄（張頴康飾）與Hazel（蔣祖曼飾）、Will（黃嘉樂飾）與Coco（趙璧渝飾）有情人終成眷屬，更齊齊舉行「單車婚禮」向「友情歲月」致敬，似乎意味著金師爺脫罪成功。

馬國明同林夏薇呢對Sweet到暈。

馬國明同林夏薇呢對Sweet到暈。

薇薇喺劇中第三度着婚紗。

觀乎三對新人婚照，首組CP即修成正果的馬明與薇薇相當甜蜜，除了攬到實一實影婚照，其中一張鼻尖碰鼻尖的照片更是甜蜜滿瀉。之前為飾演「走佬新娘」兩度披婚紗的薇薇，計埋結局已是第三度在《法》以婚紗露面，薇薇受訪時亦笑言：「今次真係算着得最多婚紗嘅一次，雖然今次影婚紗相唔使係咁跑，不過都有難度，因為要坐喺架單車度，就住啲姿勢嚟影相會抽筋。」談到與馬明的「金田」CP大受歡迎，薇薇坦言有意外驚喜：「見到觀眾正能量留言好鼓舞，都希望有機會再同佢合作。」

睇見呢張結婚相，唔通係大團圓結局？

Joman現實中原來冇着過婚紗。

造型方面，「冧樣擔當」蔣祖曼（Joman）及「霸氣KOL」趙璧渝（Osanna）各有各性感，已為人妻的Joman，原來現實生活從來沒有著過婚紗，也沒有拍過婚照，今次是為劇集第三度披嫁衣，並透露今次拍婚照過程「臨急臨忙」：「首先冇乜時間試造型，第二係嗰日好多相都得我自己一個，因為阿康嗰日有嘢做，我哋拿拿臨影完合照放佢走先。」她又笑言自己是「硬照殺手」：「如果場結婚戲係郁住嚟做，我係Ok，但一影相我就會怕醜同尷尬。」

趙璧渝件婚紗都幾性感。

好靚啊！

至於趙璧渝（Osanna）則坦言很感激家豪哥及陳志江給予這次機會，讓她嘗試了很多個珍貴的第一次：「首先十年以嚟，我未試過演咁霸氣嘅角色，因為我畀人感覺未必Carry到，所以對我個人嚟講係好大突破，同埋套劇帶畀我好多第一次，包括第一次上海報、第一次喺劇集片頭同片尾曲有鏡頭、第一次擁有咁完整嘅角色，第一次正式影有另一半嘅婚紗相，無論戴頭紗同戒指都係第一次；雖然只係影硬照，但都覺得成件事好靚。」談到角色Coco引發好評及迴響：「好多親友甚至街坊見到我都會叫我Coco，又讚我造型好靚，同埋話我跪地嗰場好正好型，我真係好開心。第一次感覺到一個成功嘅角色會係點，當然背後係有好多幕後付出嘅努力去成就件事，我覺得自己好好彩。」