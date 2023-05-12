鄧紫棋現身周杰倫個唱自爆隱藏17年秘密　Jay︰早該簽下來是不是

周杰倫（Jay）一連7場《嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》於近日拉開序幕，吸引眾多明星支持，好似容祖兒、蔡卓妍等，昨日（11日）來到第5場，鄧紫棋（G.E.M.）攜男友Mark一同現身，更在台下揭露了14歲時與周杰倫的一段往事，引起熱議。



G.E.M.與男友Mark一齊現身周杰倫演唱會。（視頻截圖）

當日G.E.M.頭戴白色Cap帽，身穿白色T-shirt，以全素顏亮相，兩人對著大熒幕打招呼，其後周杰倫問道：「我聽說你一開始那個時候是唱我的《龍捲風》對不對？」G.E.M.回應稱：「對，九年了。」周杰倫繼續說：「你是小時候聽我的歌嗎？我很好奇。」G.E.M.依然予以肯定回答，大爆：「我小時候嘗試過在你一首歌上面改編歌詞，然後寄到你公司，我那時候13歲。」令周杰倫大吃一驚：「Wow，結果呢？」G.E.M.笑指：「結果你公司完全沒回過我。」這時周杰倫即刻表示：「我們唱片公司的人在哪？這個早就該簽下來了是不是！」而這首歌正是《黑色毛衣》，G.E.M.也順勢點唱，與周杰倫台上台下一起演繹，可謂「夢幻聯動」，令歌迷相當驚喜。

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事後，G.E.M.也在IG發文tag周杰倫：「等了17年終於有機會告訴本尊我小時候為他的《黑色毛衣》改編過歌詞。P.S.但我記錯時間，我那時候其實是14歲。但我坐得太遠了，耳機收不到訊號結果唱得超級延時，但我還是很開心。」又在微博曬出片段，笑言：「早知道我先化個妝。」非常可愛。

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