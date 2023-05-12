盧覓雪真心錫MIRROR曾稱姜濤係奇蹟　撐泥鯭言論獲讚幫理不幫親

近日MIRROR成員姜濤處於風高浪尖處，RubberBand鼓手泥鯭在網上連環發文嘲諷姜濤在頒獎台上發言，鏡粉攻入社交網致RubberBand發聲明致歉，盧覓雪又開咪抱不平，令戰線一直漫延。有網友指盧覓雪是次其實是幫理不幫親，事關MIRROR出道以來其實相當疼惜12子，更曾盛讚姜濤係奇蹟。

姜濤獲得「年度男歌手銀獎」時，逐一致謝MIRROR各隊友。（節目截圖）

盧覓雪無懼鏡粉出征繼續提「薑絲蒸泥鯭」 網友︰雪雪咁錫MIRROR

盧覓雪指自己這是旁觀者，但看不過眼有人因批評另一個人遭圍攻。（IG：michelle_looooo）

盧覓雪11日早上在《在晴朗的一天出發》開咪時替泥鯭和RubberBand感不值，指自己心情受影響，雖然全程冇指明道姓，但言談間意思是RubberBand不應該因批評別人就遭圍攻，更無需致歉。有網友留言撐盧覓雪對事不對人：「雪雪喺mirror仲未有人識已經同佢哋合作，早排幫Dee哥買撈，都講明剩係會幫error mirror 買，佢哋開show雪雪開開心心喺節目講，咁錫佢地，fans真係咁唔感恩真係無嘢講。」

盧覓雪曾多次與MIRROR各成員合作合照。（IG：@michelle_looooo）

盧覓雪曾表示相當欣賞姜濤。（IG：@michelle_looooo）

其實MIRROR出道短短幾年，盧覓雪曾分別與各成員合作過，她亦曾在接受訪問時，盛讚「姜濤效應」「MIRROR效應」令她感到欣喜，因為十二子有魄力有鬥心令人相當欣賞。又稱他們當時出道只有三年係「一個奇蹟」。雪雪又曾在港台《視點31》中表示時勢造MIRROR，認為這個世界跟紅頂白，譚詠麟與張國榮年代、蕭芳芳與陳寶珠年代，甚至是任白年代都一樣。她說︰「我小時候是電視台最風光的時候，期期周刊封面不是汪明荃就是李司棋、黃淑儀。ERROR、MIRROR加起來有16個人﹗」

盧覓雪擔任過ANSON KONG節目嘉賓。