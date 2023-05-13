56歲王祖賢最新短片樣貌被指醫美過度　網民不願相信：變化太大

現年56歲的王祖賢當年憑着《倩女幽魂》中飾演女鬼聶小倩一角而顛倒眾生，絕美的樣貌和造型令人留下深刻的印象，奠定了她的女神地位，電影成為經典，至今依然令人懷念。雖然她已息影多年並移居加拿大潛心修佛過着低調生活，但她仍然好受粉絲喜愛，一眾網民至今仍然關注她，她亦不時會於社交網分享生活近況。最近，有網民就於社交網上載了一段標題為「祖賢教你佛門禮儀」的影片，該片分上下兩部，由王祖賢親自教授並真人示範一連串的佛門禮儀。

王祖賢當年飾演女鬼聶小倩一角。(劇照)

片中王祖賢穿上全白中式長袍，紮起高馬尾，打扮出塵脫俗的她一臉嚴肅地示範佛門禮儀動作。然而網民的焦點卻落在她的樣貌之上，直指她完全變了樣，甚至懷疑片中人是否真的是王祖賢，惹來熱烈爭拗。網民留言表示：「她是王祖賢嗎？怎麼都不像以前的樣子了」、「變化太大了」、「她是不是做過醫美，就算老也不會這樣啊」、「明顯的醫美過度，打各種抗衰老針」、「這個年紀一點法令紋都沒有，看起來很奇怪」、「認不到是她了」。

王祖賢近年潛心修佛。(抖音圖片)

有不少網民更不願相信這就是王祖賢：「不是她！」、「肯定不是王祖賢」、「假的吧」，而祖賢的粉絲就表示這的確就是她本人，亦有粉絲力撐她：「不要忘記女神已經56歲了，這個狀態很不錯了，希望她找到內心的安寧」、「氣質還是有的」、「還是那樣仙氣飄飄」。

王祖賢早已被網民話個樣唔同咗。（IG圖片）

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