抖音網紅撞臉「烏鴉」張耀揚　戴黑超兇神惡煞　一除眼鏡變小帥哥

耀揚哥真的是你嗎！？近日抖音上出現一位長相激似《古惑仔》系列電影的著名反派「烏鴉」的人！但這位烏鴉既不會掀桌也不會摔關二爺的神像，他只是在抖音上分享彈鋼琴、結他的影片。



同樣出自於《古惑仔》電影的名句——「銅鑼灣只有一個浩南，就是我陳浩南！」所以這位抖音烏鴉也並不是真的，根據資訊顯示他的名字叫：「耀仔」，是一位音樂製作人，雖長相激似烏鴉但他似乎更鍾意音樂！

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烏鴉鐘意動漫甚至玩Cosplay！

在耀仔發布的影片中能看見彈鋼琴、彈結他的影片，演奏的曲子除了經典的粵語歌外，還夾雜著不同的動漫歌曲，其實從拍攝的畫面來看就知道耀仔非常喜愛動漫，背景中的櫃子充滿了大量的模型、公仔。

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那真正的烏鴉在哪呢？

相信不少人也十分好奇真正的烏鴉飾演者——張耀揚現在在做什麼？事實上耀揚在 2014 年客串演出一部鄭伊健作為主演的電影《大話天仙》後就沒再演過戲了，目前已與一位澳門女子結伴並淡出演藝圈轉而從商。

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最主要息影的原因是他早年拍攝時弄傷腰部，患上椎間盤突出，導致他必須要花很長的時間來復健，為維持生計而經朋友介紹到澳門賭場當公關，2014年他決定棄影從商並移居澳門，疫情期間耀揚也罕見的曝光自己的近況照，沒想到年近60的烏鴉哥還是維持著非常漂亮的身材！讓粉絲們驚嘆連連。

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