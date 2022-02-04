《嘩！英雄》30周年│劉德華被忽略之作　有兩影帝一影后同場加持

Omicron在香港肆虐，導致15類表列處所，如戲院等需要關閉，市民未能在農曆新年假期入戲院觀看賀歲片，電影市道受到嚴峻挑戰。雖然未知道戲院重開的日期，但是亦可以靠昔日的電影止渴，而今日要介紹的就是在30年前，由劉德華及張曼玉主演的電影《嘩！英雄》，當年這部電影集多位影帝及影后級演員演出，但票房成績未算突出，算是多位重量級人馬其中一部被受忽略的作品。



江道海、劉德華、張家輝及黃秋生，一張圖成功集合了三位香港電影金像獎影帝。（豆瓣圖片）

《嘩！英雄》由香港已故導演陳木勝執導，劉德華、張曼玉、張耀揚及黃秋生主演，其他演員還包括秦沛、陳惠敏、張家輝、林建明、成奎安及胡楓等，如今看重看這演出名單，可謂粒粒巨星。電影當時在1992年2月4日台灣上映，在當地的賀歲檔期上映，但票房成績僅排第五，遠遠輸給由成龍、張曼玉、利智及泰迪羅賓主演的《雙龍會》及由周潤發、鄭裕玲、毛舜筠及黃秋生主演的《我愛扭紋柴》。有趣的是，前者的張曼玉及後者的黃秋生都是《嘩！英雄》的主要角色。

張家輝剛剛出道不久，有誰會想到他之後兩奪香港電影金像獎影帝及成為台灣金馬獎影帝。（豆瓣圖片）

《嘩！英雄》在同月27日才正式在香港上映，故事講述「元德華」（劉德華 飾）一直想當一位好警察，但當他以為有一次上位的好機會時，卻被調職至一隊完全沒有動力去工作的小組。更甚的是，戲中劉德華的小組時常遭到張耀揚藐視，因此讓前者非常不滿，兩人更在一次任務中發生衝突。

有網民指黃秋生當年的顏值不輸劉德華。（豆瓣圖片）

除此之外，劉德華在戲中還需要處理與張曼玉的感情及與林建明的母子關係。皆因前者是他師父（秦沛 飾）的女兒，而師父硬要把女兒嫁給一個完全沒有感情的有錢人，情義兩難全；至於後者是其母親竟然愛上自己的同事「生抽王」（黃秋生 飾），面對工作、家庭及感情三大疑難。

《嘩！英雄》當時在香港上映，票房成績中規中矩，約1,150萬港元（豆瓣圖片）

《嘩！英雄》集合了三位香港電影金像獎影帝及一位香港電影金像獎影后，分別是劉德華、黃秋生、還是大配角的張家輝及張曼玉，而在戲中飾演張曼玉父親的秦沛則曾兩奪香港電影金像獎最佳男配角及一次金馬獎最佳男配角，而其他演員如陳惠敏、成奎安、胡楓及林建明皆是實力派演員。相隔20年再次觀看，或會覺得這部作品已經變成經典。

張耀揚在戲中是一名警察，名叫張揚，是他少有的正派角色，（豆瓣圖片）