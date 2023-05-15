沈月母親節公開邱淑貞年輕時低胸照片　女神全盛時期靚樣驚艷網民

邱淑貞是不少人心中的「一代性感女神」，於1999年嫁給邱淑貞身家超過百億的富商沈嘉偉後，兩人育有三女，邱淑貞也漸漸淡出演藝圈，將生活重心放在家庭上。而邱淑貞的大女兒沈月更遺傳媽媽的神基因，精緻的五官與空靈氣質，被不少人封為「最美星二代」，而她也在母親節當天曬出媽媽年輕時的照片，讓不少人驚呆。



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照片中，邱淑貞對著鏡頭露出甜美笑容，而雖然照片的年代感十足，不過從畫面中仍可看出精緻的五官輪廓與吹彈可破的膚質，彷彿未施粉黛般的純淨無瑕。而沈月也透露該照片是自己在網路上找到的，並於貼文處寫下：「母親節快樂，謝謝你所做的一切。我好愛你。」

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邱淑貞過去靠著盛世美顏席捲90年代，不過之後靠著轉型逐漸讓人看見她的演技實力，曾四度入圍香港電影金像獎，三度叩關影后，而最令人印象深刻的作品，莫過於點頭答應拍攝限制級電影《赤裸羔羊》，在片中扮演殺手，成功突破過去形象，更入圍當年的香港電影金像獎影后，最後敗給《阮玲玉》的張曼玉，無緣獎項。

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