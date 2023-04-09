翁虹15歲愛女小水晶獲選「最美星二代」　顏值不輸邱淑貞女兒沈月

女星邱淑貞的大女兒沈月，被封為「最美星二代」，不過如今翁虹的15歲愛女劉蒔（小水晶）則迎頭趕上，高顏值果然不輸給沈月，甚至被網友票選為星二代中的顏值冠軍。



近來網路上有網友舉辦一個投票「星二代裡顏值最Top你認為是誰」，結果是由劉蒔獲得第一高票，15歲的劉蒔甚至還有自己專屬的粉絲後援會，常會在微博上分享自拍美照。

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日前翁虹在抖音一影片，是由女兒來解說媽媽下班後的日常生活，果然網友們紛紛都大讚「小水晶真的像媽媽 好美哦」、「這麼多明星孩子，我覺得小水晶最好看」、「女兒都這麼大了，前幾年看到她們母女倆搞節目都才上十歲吧」，而翁虹也特地留言「謝謝大家對水晶的喜愛」。

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