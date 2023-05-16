內地網紅投訴澳門過關遭欺凌歧視　被香港網民轟玻璃心不滿反擊

港澳兩地自通關後，大批內地旅客湧入香港和澳門旅遊購物，同時埋伏三年的中港矛盾再次浮上水面。近日一名擁有過萬粉絲的內地網紅兼脫口秀演員於小紅書大呻過關期間遭執勤警員欺凌，惹來網友討論。



有內地網紅分享澳門過關的不快經歷。（小紅書圖片）

該名內地網紅「莉萊」分享遭遇，以「2月過境澳門遭遇bully歧視，發了郵件去T訴」為題，指2月在澳門離境大堂給執勤人員遞上護照時，對方用惡劣態度要求她摘下口罩，「剛站定準備先遞給他護照再取口罩（在我看來這是為了他好，避免我上前遞交護照時面對面接觸）時，他突然指著玻璃窗上的字對我進行翻白眼還大聲嗆我『摘下口罩！你是看不懂這里寫的字嗎？』」令她感到不受尊重：「他是有權力叫我取下口罩，但他也有義務保持專業。」故決定向相關機構投訴。近日她收到澳門治安警察局回覆，信中承認該執勤警員接待技巧有改善空間，並承諾會改善服務態度。

內地網紅「莉萊」認為自己被歧視。（小紅書圖片）

莉萊曬出回覆信，稱得悉當局並非真心道歉，但以後仍會盡力爭取自己權益。而莉萊的經歷也引來其他網友分享在港過關的不快經歷，有網友憶述在香港過關時感覺被海關人員當偷渡犯：「去香港過關的時候，人臉識別耽誤了一會，其實也沒有很久，那個工作人員走過來，跟審犯人一樣，那種打量的眼神真的很要命，問我從哪里過來，我說澳門，他叫我出示車票語氣真的像我是一個偷渡犯。」

莉萊收到澳門相關當局的回覆信。（小紅書圖片）

莉萊亦續留言表示，不滿部分香港網友批評她「玻璃心」：「發現一個有趣的事，評論里坐標香港的都在說人『玻璃心』。是因為香港不允許大陸人『玻璃心』，還是你本來就是大陸人但你不敢玻璃心，因為知道沒人會幫你，所以你沒乘到涼也不允許別人乘涼。」

點擊睇全文和網友留言：