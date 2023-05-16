任賢齊開演唱會邀王寶強同台　曝光20多年相片小齊美男子俊臉

任賢齊上月開始，重展2019年世界巡迴演唱會的延續篇: 《齊跡在路上2023世界巡迴演唱會》，每到之處票房都是秒殺，已經去了大馬、新加坡，上月首站武漢演出三場， 前日就剛完成北京二場演出，並於北京場為王寶強寶圓夢，邀請他上台一起大合唱。

任賢齊剛完成北京二場演出，並於北京場為王寶強寶圓夢，邀請他上台一起大合唱。

小齊於二十多年前，拍楚留香電視劇時，王寶強當時還是個臨記，跑上去跟偶像合照，隨後努力追夢，終於由咖哩啡成為影帝，於 2010年拍攝林超賢電影《火龍》時再跟小齊同場演出，兩人成為好朋友。兩人於今年一次頒獎禮上又再碰頭，他於採訪時跟記者說，一直就最愛小齊的歌，如果能跟齊哥互動連個唱一個，就太開心啦。還對著鏡頭唱了幾句「對面的女孩看過來」。小齊看到了他的採訪視頻，為他圓夢，主動邀請他: 「我北京演唱會，你就人來當我嘉賓好嗎？」寶強當下馬上答應，前晚第二場北京演唱會，他就跟小齊於台上唱了《我是一隻魚》及《對面的女孩看過來》。

小齊於二十多年前，拍楚留香電視劇時，王寶強當時還是個臨記，跑上去跟偶像合照。

王寶強台上說，「齊哥，真的非常非常感謝你，我是你歌迷，也是你影迷，二十多年了, 我等這一天等很多年啦...今天晚上真的實現了我的夢.....我剛在後台，你唱的每一首歌，我都聽得想哭，我告訴自己不能哭，不能哭，待會還要上台....齊哥，你的歌真的是陪伴了我整個青春，我的青春又回來啦。」然後激動擁抱小齊。

睇得出佢好開心。

任賢齊的《心太軟》當年火遍全世界華人地區，自己的歌紅了，還是看王菲在台灣上節目時說現在最紅的歌是《心太軟》，北京每一家店，整條街，都是播這首歌，才知道自己的歌紅遍天下，並創下2600萬張唱片的銷量紀錄。所以寶強發微博也寫道： 「今天這天等了好多年終於和小齊哥站在舞台上一起唱歌了。真的是又緊張又激動又開心，在後台聽小齊哥演唱時所有的回憶浮現，心情忍不住要淚奔，想起曾經少年時的點滴，這代表的是我們一代人的青春啊！小齊哥我們永遠支持你，兄弟永遠愛你。」他又把珍藏二十多年前，當臨記時跟小齊的合照發給大家看。

坐無虛席。

小齊演唱會上，都有讓觀眾點歌單元，演唱會第一天，剛好與奶茶劉若英同步，奶茶在上海開唱，小齊就在北京，奶茶特意拍了點唱視頻，嚷著要聽小齊的《花太香》而小齊不單為她唱了，還跟全場觀眾跟他一起，大合唱《後來》送給奶茶讓她加油。

好有型。

小齊北京的演唱會，應該是三年前做的，因疫情延到今天才能舉行 ，所以歌迷都寫大字報「等你十年啦，你才回來。」演唱會上三十多首歌，台下歌迷都是跟小齊從頭唱到尾，大合唱的歌聲都差點蓋過小齊台上的歌聲，震憾整個五棵松體育館，歌迷都叫他唱到八十歲，到一天他唱不動了，開一次觀眾大合唱演唱會，相信大家也可以為他唱完所有曲目。小齊謂真的很感動，他都會把所有大合唱的歌聲帶回家，永藏心中。