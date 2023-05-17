呂良偉身家數十億貼地食大排檔　楊小娟成身Chanel貴婦打扮行街市

現年66歲的呂良偉與太太楊小娟結婚22年，感情甜蜜如一日，兩公婆經常出雙入對，羡煞旁人。日前呂良偉同楊小娟拍拖行街市、食大排檔，片中所見，兩人都戴着墨鏡，打扮型格，呂良偉對着鏡頭講道：「嘩，說你都不相信，我現在來到菜市場裏邊的一個大排檔，特別有意思。」雖然現場環境簡陋，但兩人興致不減，楊小娟更大讚：「大排檔好好吃！」



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食完之後，呂良偉同楊小娟一起行街市，見楊小娟熟門熟路地到各個檔口挑選食材，包括海鮮、蔬菜等等，期間還親切地與攤檔老闆交談，特別親民，毫無架子。而呂良偉就全程跟在老婆身後，擔任專職攝影師，一身貴婦打扮的楊小娟在人群中特別顯眼，據知她的外套、腰帶、手袋都出自名牌Chanel，當中她孭住的就是品牌最新推出、售價42,500港元的Chanel 22 mini bag。

一身貴婦打扮的楊小娟在人群中特別顯眼，據知她的外套、腰帶、手袋都出自名牌Chanel。（影片截圖）

而楊小娟回家後親自下廚，炮製了整枱美食，包括鮑魚、涼麵、酸菜魚等等，大展廚藝！其實楊小娟不但入得廚房，更出得廳堂，在內地經商多年的她在政商界都人脈甚廣，有指她為老公提供了很多投資意見，而呂良偉亦曾大讚老婆投資眼光獨到從無失手，外界估計他的身家已達數十億！雖然兩人身價數十億，但仍貼地行街市、食人均只需$50的大排檔，網民紛紛留言表示羡慕他們夫妻恩愛，更大讚他們十分貼地！