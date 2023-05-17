53歲梁小冰隔26年重返無綫拍劇　網民驚訝生圖與自拍靚樣判若兩人

無綫劇集《逆天奇案》早前正式宣佈開拍續集，昨日總監製劉家豪率領一班《逆天奇案2》演員包括陳展鵬、林夏薇、方力申、梁小冰與老公陳嘉輝、以及尹光等出席拜神儀式。「逆天CP」林夏薇與陳展鵬於上一輯分手了，今次在新一輯入面繼續飾演情侶再續前緣，不過林夏薇就預告方力申會介入兩人，令到她與陳展鵬感情有暗湧。

昨日該劇舉行拜神儀式。(影片截圖)

《逆天奇案2》的另一個驚喜就是找來梁小冰參與演出，這次是小冰相隔26年再拍TVB劇集，更會跟老公陳嘉輝夫妻檔演出，是夫妻倆從影以來第4度合作拍戲，兩人對上一套合演的劇是《梁山泊與祝英台》。原來小冰今次重返娘家拍劇是因為被劇本感動，她透露自己在劇中飾演是一個落泊的黑幫人物，一直被好好先生，即老公陳嘉輝的角色暗戀30年。久未拍劇的她直言沒有特別戲癮，但看到劇本加上角色有發揮，她的戲癮又會出來。小冰又表示好有興趣參演《愛．回家次開心速遞》，想扮演嘉輝所飾的「朱展」老婆朱太。

梁小冰與老公陳嘉輝好恩愛。（FB圖片／梁小冰）

網民對於小冰相隔26年再拍無綫劇感到相當期待，她年青時是TVB的一線當家花旦，演出過無數經典劇集，令人懷念。小冰亦有於facebook分享了她出席《逆天奇案2》拜神儀式的靚相。不過就有網民的焦點落在她的樣貌上，指她在原相機下與自己post相出來的靚相樣貌相差甚大，判若兩人似的，令人驚訝。明顯是美顏P圖重手了。然而現年53歲的她其實已經keep得好好。

小冰自己post的靚相。(梁小冰FB)

點擊睇小冰在原相機下與自拍照樣貌的分別：