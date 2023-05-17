葉璇自爆直播孖辮露腩屬角色需要　唔覺放下身段︰唔醜賣唔到貨

葉璇專注內地發展多年，近日激罕回港拍劇，首度參演ViuTV劇集《法與情》。早前她在內地開直播時被指大走樣，腰間「士啤呔」表露無違，但今日她狀態回勇，身穿緊身裙都完全冇肚腩，她表示不介意被取笑，因為只是角色需要，亦不覺得是放下身段去扮醜，若有人認為她醜，即代表她成功。



葉璇今日出席ViuTV劇集《法與情》拜神儀式，她在劇中飾演未拍過拖的隱形富婆，將會與賈曉晨（JJ）爭仔。早前葉璇在內地開直播、帶貨等，被指大媽味濃，與早年的古典美人形象對比甚大，不僅腰間贅肉明顯，更被指粗魯冇儀態，不過她今日就回復狀態。著住碎花裙的葉璇腹部扁平冇肚腩，但她受訪時否認收身成功，更自爆之前直播的肚腩原來是假的！

葉璇早前直播扮醜，她指只是角色需要。（微博）

葉璇今日著貼身裙冇肚腩！（陳順禎攝）

葉璇指見到網民對直播的評價冇生氣，並說：「都係角色嚟㗎啫，做Artist咩都係角色演出，我好多面，扮醜、扮靚、扮老、扮嫩、扮男、扮女都得，導演可以搵我。」她無懼網民評價，若有人覺得她醜，即代表她成功：「譬如我扮奸角，啲人好嬲我，即係我成功囉？扮醜，啲人話我又肥又醜，咪即係我成功囉，唔醜就賣唔到啲貨。角色係咁就要咁，唔通你做床戲，人哋又覺得你真係好姣咩？」

談到她在直播的造型又紮孖辮又露腩，她否認放下身段，更表示：「一個專業、有身段嘅演員先會醜同靚乜都扮！」葉璇指自己冇刻意收身，反而乜都食，被問起條中有士啤呔，她說：「乜都可以做，造形可以係做出嚟嘛。（士啤呔係假？）係呀，係呀。」

葉璇出席《法與情》開鏡拜神，她已很多年冇拍港劇。（陳順禎攝）

葉璇不時扮可愛，又叫劇中男友關智斌做BB。（陳順禎攝）

講到今次久違返港拍劇，她指已3、4年冇回港，因角色好吸引，飾演純品善良、又未拍過拖的富婆，更會與JJ一齊爭仔，被問爭邊個，葉璇即扮可愛說：「咪關智斌囉，我BB囉！」JJ表示老公樊少皇知道她有性感戲和床戲，曾叫她不要接戲，葉璇即問：「吓？你同佢講咗喇？叫你唔好接你都接，咁要離婚喇？」JJ笑說：「差唔多㗎喇！」又提議葉璇不如做她的替身，代她跟Kenny親熱，葉璇就笑說：「我做武術指導啦，我都同BB有床戲，不過係病床。」