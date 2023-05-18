勁歌金曲 | 炎明熹擔大旗撐新節目 陳百祥：我覺得佢會得

藝人陳百祥（叻哥）、黃杏秀、蘇志威、林敏驄等人，今（18日）出席仁愛堂慈善高爾夫球賽活動，大家都顯得精神爽利，為球寶賽做好準備。

藝人陳百祥（叻哥）、黃杏秀、蘇志威、林敏驄等人今（18日）出席仁愛堂慈善高爾夫球賽活動。（陳順禎攝）

已有打高爾夫球多年經驗的叻哥，在接受訪問時問及有沒有信心贏到今日賽事，他就超有自信表示：「我唔係好想贏，因為我贏咗好多呢啲比賽。」同樣地林敏驄對於球賽亦非常有信心：「我從來唔練波，不過又從來唔輸波。」事後亦笑言志在參與而已。

叻哥超有自信。（陳順禎攝）

而提到近日為了慶祝抖音有過百萬粉絲，再次扮演祝枝山繪畫「小雞啄米圖」的片段引來不少點擊，他亦沒有想到有如此大反應：「我都估唔到反應咁大。（拍抖音有趣嗎？）我覺得幾得意，引吓人開心，短短地10、20秒啱我。」

林敏驄志在參與。（陳順禎攝）

另外，提到TVB音樂長壽節目《勁歌金曲》將在本月結束42年的歷史，問及會否感到可惜？叻哥就表示：「冇嘅，每一樣嘢有起有落，會有新節目出。」而有指TVB將會推出新節目《J Music 》接棒，而當中更為炎明熹（Gigi)特設專屬環節「Gi心批」撐起節目，問及可認為她能否擔起大旗，他就讚不絕口：「我覺得係近呢10年嚟，好特別。等於當年我哋睇到梅艷芳，我嘅感覺，我會覺得佢會得。（會成為一一個梅姐、天后？）唔使同人一樣，而係我覺得係一個音樂入面有質素、唱得、有外型，我覺得佢EQ好高。」

而林敏驄都對Gigi給予肯定：「得嘅，唱家班嚟。（你對佢感覺點？）唱得。（勁歌金曲今個月結束覺唔覺得可惜？）早走早著。」認真搞笑。