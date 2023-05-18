宋智孝遭公司拖欠9億酬勞　親掏腰包為員工先繳手術兼生活費

撰文：陳穎妍
出版：更新：

宋智孝和池錫辰等的所屬公司UZUROCKS 4月被爆拖欠員工薪金，就連藝人酬勞也慘遭拖欠。目前宋智孝已向公司提出解約並提告，根據韓國傳媒《Dispatch》報道指宋智孝估計被拖欠9億韓元，亦公開了她為了員工親掏腰包支付手術兼生活費等的好事。

宋智孝提告的部分原因是為了替員工發聲。 (The Korea Herald）

《Dispatch》揭發除了《Running Man》拍攝的酬勞外，宋智孝去年10月與UZUROCKS簽約後至今從未收過任何酬勞。她表示雖然不至於影響生活，但由於對靠月薪生活的員工來說影響甚大，所以決定提告並令事件曝光。有指UZUROCKS於2019年成立後進行多方投資，包括健身和美妝等，可惜全部都投資失利，繼而在熟人介紹下進軍演藝事業，簽下宋智孝和池錫辰等藝人。有指公司營運手法與其他演藝公司不同，不會向經理人等提供法人卡，要求經理人使用個人信用卡再報銷。可是宋智孝卻揭發公司經常延遲報銷，所以曾借出自己的私人信用卡作經理人工作開支用。

宋智孝踢爆UZUROCKS老闆每天租保時捷代步卻拖欠員工薪金。（Viu《K1頭條》）

有指宋智孝目前遭拖欠約9億韓元（約527萬港元），但她仍親自掏腰包為部分分職員解決財政困難，支付手機及信用卡費用等。一名員工接受《Dispatch》訪問時講到自己曾急要一筆逾1,000萬韓元（約5.9萬港元）的手術費，當時宋智孝義氣替他先繳亦經常親自到醫院探病。其後不少員工都公開了女神的好人好事，包括無私借出信用卡和親自駕車到拍攝現場，盡量不勞煩經理人等，獲大讚人美心善。

報道指公司已最少5次延遲向宋智孝支付酬勞。（Viu《K1頭條》）

除了宋智孝外，池錫辰亦有在被欠薪下為員工解決財政困難，他亦會每天確定經理人和造型師有否正常收到薪金。有曾受到池錫辰幫忙的員工表示，即使每個員工每個月收到200萬韓元（約1.2萬港元）的幫忙，五人計算下來已達千萬韓元，對藝人來說也是一大筆支出，因此感謝池錫辰艱難下也伸出援手。宋智孝等的舉動獲網民大讚義氣，自己受到不公對待時替生計大受影響的員工發聲。

UZUROCKS員工接二連三投訴出現財政困難。（Viu《K1頭條》）
池錫辰亦有為員工解決財政困難，獲讚義氣十足。（mksports）
+24
宋智孝酬勞仍遭公司拖欠　爆已非首次無限期延遲支付宋智孝簽新東家僅半年提解約　不忍公司拖欠酬勞導致信任破裂宋智孝池錫辰公司爆欠薪兼解僱員工　藝人出演費亦遭拖欠？
韓國藝人動向
宋智孝
池錫辰