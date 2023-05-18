宋智孝遭公司拖欠9億酬勞　親掏腰包為員工先繳手術兼生活費

宋智孝和池錫辰等的所屬公司UZUROCKS 4月被爆拖欠員工薪金，就連藝人酬勞也慘遭拖欠。目前宋智孝已向公司提出解約並提告，根據韓國傳媒《Dispatch》報道指宋智孝估計被拖欠9億韓元，亦公開了她為了員工親掏腰包支付手術兼生活費等的好事。



宋智孝提告的部分原因是為了替員工發聲。 (The Korea Herald）

《Dispatch》揭發除了《Running Man》拍攝的酬勞外，宋智孝去年10月與UZUROCKS簽約後至今從未收過任何酬勞。她表示雖然不至於影響生活，但由於對靠月薪生活的員工來說影響甚大，所以決定提告並令事件曝光。有指UZUROCKS於2019年成立後進行多方投資，包括健身和美妝等，可惜全部都投資失利，繼而在熟人介紹下進軍演藝事業，簽下宋智孝和池錫辰等藝人。有指公司營運手法與其他演藝公司不同，不會向經理人等提供法人卡，要求經理人使用個人信用卡再報銷。可是宋智孝卻揭發公司經常延遲報銷，所以曾借出自己的私人信用卡作經理人工作開支用。

宋智孝踢爆UZUROCKS老闆每天租保時捷代步卻拖欠員工薪金。（Viu《K1頭條》）

有指宋智孝目前遭拖欠約9億韓元（約527萬港元），但她仍親自掏腰包為部分分職員解決財政困難，支付手機及信用卡費用等。一名員工接受《Dispatch》訪問時講到自己曾急要一筆逾1,000萬韓元（約5.9萬港元）的手術費，當時宋智孝義氣替他先繳亦經常親自到醫院探病。其後不少員工都公開了女神的好人好事，包括無私借出信用卡和親自駕車到拍攝現場，盡量不勞煩經理人等，獲大讚人美心善。

報道指公司已最少5次延遲向宋智孝支付酬勞。（Viu《K1頭條》）

除了宋智孝外，池錫辰亦有在被欠薪下為員工解決財政困難，他亦會每天確定經理人和造型師有否正常收到薪金。有曾受到池錫辰幫忙的員工表示，即使每個員工每個月收到200萬韓元（約1.2萬港元）的幫忙，五人計算下來已達千萬韓元，對藝人來說也是一大筆支出，因此感謝池錫辰艱難下也伸出援手。宋智孝等的舉動獲網民大讚義氣，自己受到不公對待時替生計大受影響的員工發聲。

UZUROCKS員工接二連三投訴出現財政困難。（Viu《K1頭條》）

池錫辰亦有為員工解決財政困難，獲讚義氣十足。（mksports）