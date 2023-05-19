馬時亨香港情｜陳山聰受母啟發愛上時裝　 為求心頭好曾當街換褲

TVB訪談式節目《馬時亨 香港情》第五集主題是「時裝情懷」，馬時亨邀來著名時裝設計師鄧達智William，及笑稱自己「成副成家都花喺買衫度」的陳山聰暢談時裝經。



今集無論主持馬時亨（右），同埋兩位嘉賓陳山聰（左）同鄧達智，都同時裝界有一定嘅淵緣。

為配合主題，陳山聰刻意著靚靚亮相，並開心分享身上牛仔褲的來歷：「我依家著緊嘅牛仔褲，係喺九十年代尾（買嘅）。」山聰憶述當年自己穿了一條售價約二千多元的品牌牛仔褲到泰國旅行，其間看到一名泰籍青年穿了一條讓山聰「一見鍾情」的牛仔褲，山聰上前研究完該條牛仔褲一輪後，即決定「以褲易褲」，山聰笑言：「我問『你肯唔肯換吖？』我再加咗2萬銖，即場同佢換褲。呢條褲我keep咗差唔多30年，我好耐冇洗喇，一洗咗個色就走喇。」山聰又笑言連陳媽媽也曾投訴「條褲臭喇」，山聰之後還分享了對付「發臭牛仔褲」妙法。

陳山聰外號又名「潮山聰」，佢可愛嘅地方係，只要講起靚衫，無論件衫咩價格、咩牌子都好，只要佢覺得靚，佢就會開心得像個小孩。

陳山聰著緊嘅牛仔褲，好多年無洗過。

山聰續指對時裝的熱愛，或多或少是受擅長做靚衫的媽咪影響，席間除分享了小時候與媽媽為他做靚衫的溫馨小故事外，更指長大後媽媽仍有繼續為他做衫：「就算我啱啱入行時，我媽咪都仲有做衫畀我。」談到家中衣物收藏數量，山聰笑言有過200對鞋：「我係波鞋、皮鞋、boot，總之係靚嘅鞋我都會買。著衫我唔係為咗畀人睇，我自己開心架咋。」還大談昔日到出口店尋寶歲月，以及配襯衣服心得。山聰又自爆為了顯示對衣服及品牌的尊重，會做出很瘋狂的行為，到底又是甚麼呢？至於鄧達智則會大談香港時裝發展史，並肉緊謂：「香港（服裝業）曾經嘅輝煌係好多香港人唔知。」