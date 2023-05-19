一舞傾城｜張栢芝胞弟客串「睇場」　張栢文出場17秒零對白交足戲

由王晶擔任製作人的無綫劇集《一舞傾城》演員陣容鼎盛，短短播出四集已經引起極大迴響，尺度亦非常大膽。劇中除了有陳法蓉、姚子羚、唐文龍、楊明及蔡潔等主演之外，在昨晚（18日）播出的第四集，張栢芝細佬張栢文亦有驚喜客串做閒角。

陳法蓉被越南幫頭目用槍指嚇。（劇集畫面）

文凱玲被挾持。（劇集畫面）

劇情講到越南幫頭目得李嘉推薦，到萬國城找蔡潔、陳星妤不成，持槍指嚇兼挾持文凱玲。陳法蓉為了平息事件而連乾兩瓶烈酒，突然吐血暈倒。當越南幫頭目離開時，著兩名萬國城「睇場」將大疊現金交給陳法蓉作打賞。

陳法蓉為了平息事件而連乾兩瓶烈酒，突然吐血暈倒。（劇集畫面）

陳法蓉為了平息事件而連乾兩瓶烈酒，突然吐血暈倒。（劇集畫面）

其中一名飾演的「睇場」，竟然是張栢芝細佬張栢文驚喜客串。雖然短短17秒沒有對白，但栢文卻交足戲，面露嚴肅表情，入型入格，看到陳法蓉吐血時，即時上前扶著對方。另外，栢文的造型亦非常有心思，未知道會否在其後集數再看到他的演出。

張栢文驚喜客串。（劇集畫面）

雖然全程零對白，但演得入型入格。（劇集畫面）

唔知道其餘集數會唔會再見到栢文嘅演出呢？（劇集畫面）

現年37歲的栢文於2000年入行，但演藝事業發展平平，始終未能大紅，毅然轉行。據知栢芝一直以來都特別關照兩個細佬，在經濟上不斷接濟他們，更出錢助細佬創業，張豪龍曾開滑水學校，而張栢文就在銅鑼灣開樓上酒吧。其後張栢文轉型投資車行，可惜生意未見起色。

張栢文曾在銅鑼灣開樓上吧，當時張栢芝同謝霆鋒都有捧場。（視覺中國）

留着一頭清爽短髮的張栢文依然高大有型。（影片截圖）

張豪龍、張栢文隨家姐栢芝先後入行，但兩兄弟演藝事業發展平平，始終未能大紅。（視覺中國）

當時有指張栢文曾因為買車騙取差價激嬲栢芝，令姊弟關係一度決裂，栢芝更斷絕所有經濟援助，但之後張栢文因欠租遭戶主及法庭追數，栢芝不忍細佬陷入困境，得知張栢文有意加入Uber司機行列即豪送一部逾70萬港元的七人車給細佬，讓他可以靠揸車自食其力。

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