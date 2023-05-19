新聞女王｜佘詩曼同馬國明惡鬥　聞張學潤離世感突然：佢好nice

相隔近5年時間視后佘詩曼（阿佘）回娘家TVB拍攝劇集《新聞女王》，讓不少劇迷相當期待。而今（19日）劇集就進行媒體探班活動，眼見身穿戲服的她顯得相當專業，甚有資深女主播的感覺。

《新聞女王》正如火如荼拍攝中。（梁碧玲攝）

在接受訪問的時候，阿佘表示飾演的文慧心已從事新聞工作十多年，在劇中有不少權鬥戲：「初初純真，開始一路玩權鬥，（有好多奸嘅戲份？）我又覺得唔係奸，辦公室政治囉！」劇中她與馬國明同組，二人會有不少對手戲。

阿佘同馬國明在戲中有不少對手戲。（梁碧玲攝）

而她亦認為該劇以新聞為題材非常有趣，問及是甚麼機緣答應出演，她就表示：「鍾澍佳監製搵我囉！其實舊年開始問我，咁睇完劇本之後我就好鍾意，咁佢就話『啱你做㗎呢個，睇吓先啦』咁我一睇完之後好喎，係一個好新鮮嘅題材。」她又續說做主播最難之處是看着鏡頭播報新聞，但又不可以兩眼發直，控制的節奏相當不容易。

阿佘覺得新聞題材好有趣。（梁碧玲攝）

《新》劇引起高關注，網上亦已流傳多張路透照，她與何依婷（Regina)經常出雙入對，原來她們二人是師徒關係，問及拍攝時覺得Regina如何，她就表示：「佢係一個好努力、聰明嘅演員。好多時佢有啲嘢唔識，初頭佢可能驚驚地唔敢出聲，我就話［唔使驚，你又啲咩唔明，總之唔明嘅我都會話俾你聽，後尾熟咗啦，之後佢有啲唔明問我哋都能解答到佢。」阿佘果然是好前輩。

大讚何依婷是一位好努力的演員。（梁碧玲攝）

另外，提到之前在內地劇《延禧攻略》中的女主角吳謹言，一直被網友批評推出的劇集甚始終有魏瓔珞的影子，難走出這個框框有新突破，對此阿佘就認為：「其實要遇到又係咁好嘅（劇本）其實好難，希望佢盡快遇到一個好劇本。」而提到形象指導張學潤（Nel Nel) 驚傳在內地離世，她就表示在拍攝時得知消息，覺得好突然：「唔開心一定有，（有冇合作過？）有合作過一次之前，佢個人好nice 。」

阿佘表示同張學潤多年前合作過一次。（梁碧玲攝﹑Instagram@nelnelcheung）