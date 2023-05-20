張學潤Nel Nel離世｜羅霖透露其家人已趕往深圳：身後事一切從簡

著名形象指導張學潤（Nel Nel）於18日驚傳在內地離世，終年59歲。有消息指同樣身處深圳的好友羅霖第一時間趕到現場了解，羅霖今日（20日）現身出席店舖開幕儀式，心情仍未平伏的她一提起好友Nel Nel都忍不住落淚：「其實佢係抑鬱症，唔係財困。佢屋企人都希望我代佢哋打理抖音帳號，佢呢幾個月嚟好辛苦搵到嘅錢就會作為一個慈善用途。以後有朋友想做慈善，都可以透個呢個帳號做慈善，將Nel Nel呢份愛遺留俾大家。大家都知Nel Nel係一個好鍾意幫助人，好重義氣，好重情嘅人，咁作為佢嘅朋友都將佢呢份心意延續落去。」

羅霖強忍淚水！（葉志明攝）

不捨好友！（葉志明攝）

至於Nel Nel的身後事，羅霖透露他的家人已趕往深圳：「一切從簡，好多朋友都懷念佢，但係，甚至有啲朋友會拍一啲視頻會講啲嘢，但佢屋企人同公司都希望佢可以刪除條片，因為唔想Nel Nel受到委屈，好多朋友都想保護佢。」

羅霖與Nel Nel是同事、鄰居、多年好友，近年一齊做直播。（Instagram：candylolam）

談到這裡，羅霖就不禁流下眼淚。她續指知道張學潤Nel Nel有抑鬱症。她說：「知嘅，因為我同公司唔想騷擾佢太多，佢公司同事都好好，知道佢下個月生日就送咗狗仔陪仍，希望佢開心啲。其實Nel Nel對我以嚟，一路都支持我。好似我哋做直播呢樣嘢，對我嚟講係好新嘗試，所以佢不停都鼓勵我。」

她表示張學潤Nel Nel經常都支持她，她說：「佢講：『我哋做多兩三月就可以退休。』其實，我覺得佢平日堅強過我好多......亦師亦友，咁我真係希望朋友去愛惜佢，就保護佢，唔好再做無謂揣測。」