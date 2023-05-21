肥媽刪片兼向家屬公開道歉　爆Nel Nel情困財困因情緒太激動

張學潤（Nel Nel）日前於深圳居所內燒炭自殺，事件令人震驚。他的好友羅霖當日在Nel Nel的同事通知之下得悉此事，並於當日致電肥媽希望代為通知Nel Nel的家人。同日晚上TVB Facebook就貼出了張學潤Nel Nel離世的消息，肥媽在當晚受訪時就曾表示：「聽聞佢財困。」惹來不少猜測。5月20日羅霖回港工作時，表示希望「某人」刪片，原來肥媽在抖音拍了段片直言Nel Nel財困，不少網民都批評肥媽「抽水」、「刷流量」。



肥媽拍抖音片講到好激動。（截圖）

翌日下午12時許，肥媽於Facebook上貼文道歉。全文：「依幾日因為Nel 突然的離世，我都無瞓過，畢竟我地相識三十多年，每當我想起我們相識和過往的種種，我情緒一直不能平伏下來。事件發生太突然，大家都在關心我心情，所以我才在抖音解釋一次。老實說，這三十多年大家一起經歷的，沒有人會比我更了解阿Nel，或許我在影片中情緒太激動，如因此令阿Nel 的家人和大家感到唔舒服，我想講聲唔好意思和對不起。Nel，一路好走」

肥媽刪片兼向家屬公開道歉。（Facebook截圖）

羅霖不捨好友！（葉志明攝）

昨日（20/05）羅霖因為早前工作安排，而需回港出席公開活動。她接受《香港01》訪問時就明言Nel Nel並不是財困尋死，而是因為抑鬱症。她亦暗指「某人」拍片贈熱度。她說：「一切從簡，好多朋友都懷念佢，但係，甚至有啲朋友會拍一啲視頻會講啲嘢，但佢屋企人同公司都希望佢可以刪除條片，因為唔想Nel Nel受到委屈，好多朋友都想保護佢。」矛頭直指肥媽的一條抖音片，不過羅霖並沒有指名道姓。

著名時裝顧問張學潤Nel Nel離世。（fb圖片）

原來肥媽於抖音上有一條以「深切緬懷亡友NEL NEL 張學潤」為題的短片，聲液俱下地說為什麼Nel Nel有事不找她幫忙，更直言：「佢財困都幾緊要，好唔開心，同埋感情，加上財困啦咁樣。無理由，真係冇理由為咗錢走呢條路，你唔係白叫我阿媽架嘛！點解每年有事你都搵我！點解依家你唔搵我呀！」

晚上1１時左右，短片還在抖音上字被刪走。（截圖）

5月20日晚肥媽有《開心無敵獎門人》錄影，且以趕時間入廠為由而沒有接受傳媒訪問。約於半夜時段，該段抖音片就已被刪除。