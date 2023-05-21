薛影儀謝絕與粉絲身體接觸　透露有意推出枕頭：泳衣嗰個唔好睇

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）今日（21日）舉行粉絲見面會吸引過百名粉絲出席，以一身藍色公主裙出席她除了與粉絲一同上台跳《一加一等於阿儀》外，又與粉絲近距離接觸玩遊戲。不過，阿儀未有派福利給粉絲，皆因她一早已經表明謝絕任何擁抱或握手等身體接觸：「唔好！好怕醜！」



阿儀今日（21日）舉行粉絲見面會。（梁碧玲 攝）

阿儀表示好怕醜，所以謝絕所有身體接觸。（梁碧玲 攝）

她接受傳媒訪問時透露身上這件公主裙由自己親自挑選，因為「呢件靚囉，冇着過藍色」，經理人林寶玉在旁稱她有努力每日跑步減肥，被問到覺得最滿意的部位是什麼，阿儀笑稱：「最滿意？全身都滿意嘅！」

阿儀好滿意身上這條公主裙。（梁碧玲 攝）

現場亦販賣限量的阿儀紀念品，包括印上了她肖像的T恤、水杯、布袋和明信片等等，之後會否考慮出攬枕？阿儀表示：「吓？即係泳衣嗰個唔好睇，唔通換我呢個攬枕啊？」林寶玉透露之後會出阿儀枕頭，不過要等待影新一輯相才會推出。

現場販賣限量的阿儀紀念品。（梁碧玲 攝）

網上曾經有大量阿儀泳裝攬枕賣。（網上圖片）

被問到昨日「520」有沒有被人表白，阿儀表示「冇啊」，又表示自己未試過帶男生回家，亦沒有特定擇偶條件，覺得開心最緊要。

經理人林寶玉表示阿儀下首歌成績好的話，會獎勵帶對方去新加坡。（梁碧玲 攝）

另外，阿儀的第二首新歌《爸爸爸爸我愛你》將會於下月父親節前夕推出，她表示沒有太大壓力。經理人林寶玉表示，《一加一等於阿儀》反應如此熱烈實屬預期之外，因此在MV破百萬時就帶了對方去迪士尼慶祝：「下轉成績好嘅話決定去新加坡，所以要大家多多支持，等阿儀可以拍多啲嘢畀大家睇！」

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