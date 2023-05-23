56歲王祖賢臨近佛誕參與浴佛典禮　與法師並肩同行密密斟顯地位

現年56歲的一代女神王祖賢息影後定居加拿大長年潛心修佛，2019年以法名「行覺居士」皈依佛門。早前「加拿大靈巖山寺」社交平台分享兩段佛門禮儀的影片，由王祖賢拍攝並親授禮佛規矩，片中王祖賢穿上全白色中式長袍，未施粉黛，態度莊嚴，可見她對佛教之虔誠。

王祖賢為加拿大靈巖山寺拍片教授佛門禮儀。（影片截圖）

點擊睇王祖賢教佛門禮儀：

+ 2

臨近佛誕，不少寺廟都舉辦浴佛法會，一心向佛的王祖賢當然積極參與浴佛典禮。近日有加拿大網友於溫哥華偶遇王祖賢，並拍下女神照片，相中王祖賢戴上口罩，仍難掩明星風采，束起馬尾的她儀容乾淨整齊，穿上深色長袍，手持法器，隔住口罩都感覺到其虔誠。

王祖賢一心皈依佛門。（微博截圖）

另一張相中，王祖賢與法師並肩同行，顯得王祖賢身高挺拔；而王祖賢前行期間與法師密密斟，看來與法師頗為熟稔，今次又作寺廟代表完成儀式，看來王祖賢在寺廟有一定分量和地位。

臨近佛誕，王祖賢一心禮佛。（小紅書圖片）

該網友發文大讚王祖賢慈眉善目，髮量豐厚又靚又高，氣質出眾，「看見王祖賢王姐迎面走來走來！眉目和善相視微微一笑，頭髮又黑又厚身材很挺拔，不施粉黛的她依然讓人美到語塞」。

點擊睇王祖賢禮佛近照：

+ 5

點擊下圖睇王祖賢最近的照片：

+ 2

點擊睇王祖賢其他靚相：