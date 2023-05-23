愛回家｜40歲陳國峰離巢效力13年無綫　曾陷財困兩大原因寧往外闖

現年40歲的無綫藝人陳國峰於2010年參加《超級巨聲2》入行，唱歌出身的他簽了無綫之後主力拍劇和擔任主持工作，可是一直都是演些閒角，發展平平。他近年在《愛‧回家之開心速遞》中飾演雷公（白彪飾）的保鑣Dino一角才開始比較入屋，逐漸令人留下印象。日前有報道指加入無綫至今13年的陳國峰，將於下月約滿便離巢，他亦在訪問中證實了這個消息。

陳國峰於《愛回家之開心速遞》入面飾演雷公保鏢。(劇集截圖)

陳國峰接受《香港01》訪問表示選擇離巢的原因有二，一是因為約滿，二是希望往外闖，他說：「想睇下出面個世界，尋求更多嘅機遇，試多啲唔同嘅嘢。公司都有挽留我嘅，問我會唔會想繼續續約。」他坦言自己已經40歲，不再年輕，在無綫待了13年，也是時候離開作一些新嘗試，新挑戰。他亦多謝無綫這麼多年來給予了他不少演出機會，即將要離開當然相當不捨，這也是他至今做過最長時間的一份工。

問到離巢是否因為無綫人工好低？他說：「其實無一個定義嘅，咁因為我要養妻活兒，要養家照顧屋企人，如果我係單身寡佬就當然無問題啦。但係我要養活屋企，咁個負擔一定係大啲，所以想出去搵多啲機會。唔好話北上發展，總之邊度有機會，邊度我都會去。」

(前排黃衫) 陳國峰是唱歌出身。(陳國峰ig)

至於未來工作大計，陳國峰表示會繼續幕前演出，如果ViuTV找他拍劇他都會考慮接拍，還在多些在社交平台跟大家見面，並且繼續會做健身教練，遲些他更會飛泰國受訓，考取泰拳教練資格。陳國峰與太太育有兩名分別是5歲和3歲的仔仔，要賺錢養家的他坦言即使留在無綫也會有擔憂和負擔，倒不如往外闖搏一搏。而他的太太都支持他的決定。

陳國峰一家四口。(陳國峰ig)

陳國峰去年4月曾確診新冠肺炎，康復後他接受《香港01》訪問時就透露因疫情影響工作，自己已陷入經濟困境。當時他說：「冇工開就靠公司份人工，或者part-time job啦，或者之前打吓出面啲工，搬吓嘢，有諗過揸車，如果我唔出去搵嘢做，連交租都會成問題。如果冇路行我都要焗住行，做吓飲食業。」坦言靠無綫的人工不夠應付養家開支。