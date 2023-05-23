蔡天鳳老公激罕剖白二人相識經過驚現第5版本　首回應洗黑錢傳聞

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）今年2月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，案件震驚全城。Abby被殺一案至今已有7人被捕，當中包括她的前夫鄺港智以及前老爺鄺球等一家，案件日前 (5月8日) 再度提堂，並押後至7月31日再提訊。Abby的家屬將於6月18日於大圍寶福紀念館地下寶福堂為Abby舉行佛教儀式的喪禮。

蔡天鳳被殺案轟動全城。(蔡天鳳ig)

近日，Abby丈夫Chris罕有接受傳媒訪問，首度剖白與妻子當年如何邂逅認識，解開兩人相識經過驚現多個版本之謎。Chris表示與Abby相識於微時，與對方的前夫是中學同學：「佢後來轉校並認識Abby，之後我亦透過佢結識到Abby。」原來他與Abby竟是經過Abby前夫認識，這在之前坊間的4個版本中並未有提及。

Abby一家六口。(抖音)

Chris坦言至今仍難以忘記愛妻Abby，依然感到相當悲痛，因他的性格很內向，不懂得表達情感，所以在極度傷痛時便交由朋友們去面對傳媒，豈料卻令家人朋友被起底，甚至受到誣衊，影響到他們的生活，Chris深表歉疚。他希望家人能回復正常生活，並承諾自己會好好做人，成為一個好爸爸。

對於傳出涉嫌「洗黑錢」的傳聞，Chris表示自己生於一個簡單樸素的家庭，是靠父母以及家族成員打拼出當年的米線生意。他的爸爸賣掉米線生意後，將所有資產全部投入信託基金和投資房產收租，自始過着退休和湊孫的生活。Chris亦有幫助爸爸處理房產租務事宜，他的收入就是來自爸爸持有租務公司的薪金。他又澄清Abby生前與朋友一起創辦的慈善機構，亦絕對沒有「洗黑錢」。

至於有關小朋友撫養權等家庭問題，Chris表示因為事情已經進入司法程序，現時無法透露，相信日後法庭開審，大家便會知道。

Chris對於Abby被殺，至今依然相當悲痛。(蔡天鳳ig)

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