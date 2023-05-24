王曼喜與恒隆後人美國4,300呎愛巢曝光　複式設計有花園私人泳池

王敏德與名模馬詩慧的長女王曼喜（Kayla）在2014年「出櫃」，並在2019年公開與攝影師Elaine Chen（陳逸寧）的戀情，兩人愛得高調，經常在社交平台放閃。去年9月Kayla與Elaine在美國加州正式結婚，當時王敏德一家都有赴美參加婚禮。今年4月Kayla與Elaine帶同三隻愛犬由香港搬到美國洛杉磯，Kayla不時分享在美國的新生活，亦令兩人的愛巢曝光！



去年9月Kayla與Elaine在美國加州正式結婚，當時王敏德一家都有赴美參加婚禮。（IG@kaylaiw）

Kayla不時坐在泳池邊與愛犬一起曬太陽。（IG@kaylaiw）

相中所見，Kayla不時坐在泳池邊與愛犬一起曬太陽，享受日光浴，而花園內還有一大片草地，更設有燒烤爐等。據知兩人的愛巢位於洛杉磯威尼斯（Venice）區，該區有不少特色小店，因而大受年輕人歡迎。而大屋是複式設計，面積達4,300 平方呎，共有6 間臥室和 6.5 間浴室，外牆以白色為主，屋內裝修行現代簡約風，大廳擺放了一張L型梳化，傢俬就多數都是原木色，感覺溫馨舒適。而廚房就是開放式，窗邊擺放了一張圓形餐台，採光度十足。其中有四間房設於二樓，均設有套間浴室。主人房配備壁爐、陽台、衣帽間等，空間闊落。

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據知Elaine在去年以 450 萬美元（約3526萬港元）買入，其實Elaine家世顯赫，她是恒隆集團創辦人之一陳曾燾的外孫女，有指該集團淨資產值超過1,409億港元。Elaine生性獨立及自由，在美國畢業後曾任職攝影師，去年在中環開設藝術活動空間，推動本地藝術家交流、創作。不過由於Kayla同Elaine都更喜歡在美國的生活，所以決定由香港搬到美國，兩人帶同愛犬一起搭私人飛機舉家搬屋，正式展開新生活！

兩人帶同愛犬一起搭私人飛機舉家搬屋。（IG@kaylaiw）