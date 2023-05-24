周勵淇激罕孖內地老公出鏡勁有夫妻相　家姐周汶錡49歲生日超性感

人周勵淇（Niki）於2018年12月與內地藝人傅浤鳴結婚，婚後兩人育有一子Morris，一家三口生活幸福。Niki不時會於社交網分享她的生活點滴，但就鮮有曝光仔仔的樣貌，就連老公也絕少公開出鏡。扶妻倆除了當日宣布婚訊post了一張手拖手正面合照，Niki之後便再沒有post過老公的正面照片，相當低調。

Niki日前激罕分享了一家三口照，不過依然看不清她老公正面樣。(周勵淇IG)

Niki家姐周汶錡（Kathy）昨日於IG分享了她日前慶祝49歲生日的靚相，她與大班親朋好友在餐廳開生日派對。當日壽星女Kathy一身性感打扮現身，她與法籍老公Julien一起招呼老友。而向來與家姐Kathy姊妹情深的Niki也有與孖老公傅浤鳴拍拖赴會。Kathy曬出的照片當中，就包括了她與老公Julien以及Niki與老公傅浤鳴的四人合照，激罕曝光了妹夫的正面樣。

另外，還有一張是數十位賓客的大合照，相中可見到Niki攬實傅浤鳴，跟老公面貼面笑容一致望向鏡頭，恩愛之情羨煞旁人，兩人亦好有夫妻相。

Niki家姐周汶錡剛度過了她的49歲生日。(周汶錡ig)

Niki於2018年與內地演員傅浤鳴結婚，至2020年為老公誕下仔仔，自始減少了幕前演出，主力照顧家庭事業的她過着幸福少奶奶生活，她亦不時於社交網分享她的近況。不過她在結婚初期形象和事業一度走下坡。當時有傳Niki是以第三者身份介入別人的婚姻搶人老公，令她背負上小三之名，對此她已作出了否認，